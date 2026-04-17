Der Pariser ÖPNV-Betreiber RATP und der türkische Bushersteller Karsan haben eine sechsmonatige Realerprobung eines autonomen E-Busses im Linienbetrieb abgeschlossen. Zum Einsatz kommt das gleiche Busmodell wie beim Projekt Albus der Üstra in Burgdorf bei Hannover. Im Rahmen des Projekts wurden Tests zum autonomen Fahren und zur Systemvalidierung auf der rund 8,5 km langen Strecke der Buslinie 393 (Sucy - Bonneuil RER / Thiais - Carrefour de la Résistance) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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