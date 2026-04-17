Daimler Buses will bis zu 200 Millionen Euro in die Hand nehmen, um sein europäisches Bus-Servicenetz zu verbessern - mit besonderem Schwerpunkt auf Ladeservices. Parallel meldet der Hersteller Fortschritte bei der Entwicklung seines E-Reisebusses: Der Technologieträger eCoach geht in Kürze auf Testfahrt. Daimler Buses gibt bekannt, die 200 Millionen Euro in Europa in den "nächsten Jahren" investieren zu wollen, um neue Service-Standorte zu errichten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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