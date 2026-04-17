© Foto: DALL-EPaukenschlag vor dem Wochenende. Der Iran gibt die Straße von Hormuz vorläufig frei. Nach der Ankündigung geht der Ölpreis auf Tauchstation und die Aktienmärkte atmen kräftig auf. Der DAX und die US-Indizes jubeln.Die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten hat den US-Börsen zum Wochenausklang neuen Schwung verliehen. Die Futures auf die großen Indizes legten am Freitag deutlich zu, nachdem der Iran die strategisch wichtige Straße von Hormus wieder für den internationalen Schiffsverkehr geöffnet hat. Der DAX zieht über 2 Prozent ins Plus und auch in den USA jubeln die Anleger. Futures auf den Dow Jones Industrial Average stiegen um 1,1 Prozent, während der S&P 500 um 0,7 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
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