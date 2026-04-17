Mainz (ots) -
ZDF-Programmänderung
Woche 17/26
Di., 21.4.
Bitte Programmänderung ab 3.20 Uhr beachten:
3.20 Alles gelogen (VPS 3.19/HD/AD/UT)
Familienkomödie
(Text und weitere Angaben s. 11.4.2026)
Hajo Siewers Bastian Pastewka
Vera Siewers Katrin Wichmann
Marvin Siewers Arthur Gropp
Birgit Köhlmeier Lina Beckmann
Kommissar Friedländer Tim Seyfi
Alexander Ludwig Holger Stockhaus
Esma Baile Benita Sarah Bailey
Kirsten Ludwig Pina Kühr
und andere
Schnitt: Kai Schröter
Musik: Andreas Lenz
Kamera: Tom Holzhauser
Buch: Ralf Husmann
Regie: Erik Haffner
(Erstsendung 5.9.2024)
Deutschland 2024
Im Streaming: 14. April 2026, 10.00 Uhr bis 14. April 2027
(Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen.
Die Wiederholungen "SOKO Köln" und "WISO" entfallen.)
Woche 18/26
Mi., 29.4.
Bitte korrekte Beginnzeit beachten beachten:
23.45 Markus Lanz
Bitte streichen: 24.00
Woche 20/26
Mi., 13.5.
Bitte Sendetiteländerung beachten:
0.45 Stark im Miteinander
Bitte streichen: Füreinander miteinander
Fr., 15.5.
Bitte Programmänderung um 17.10 Uhr beachten:
17.10 Wahre Verbrechen (15) (VPS 17.09/HD/UT)
Suche nach Gerechtigkeit
Deutschland 2026
Im Streaming: 15. Mai 2026, 08.00 Uhr bis 15. Mai 2031
(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen.)
--------------------------
Bitte Programmänderung um 5.00 Uhr beachten:
5.00- ZDF.reportage (VPS 4.59/HD/UT)
5.30 Urlaub im Berchtesgadener Land
Film von Eva Schiller und Caroline Drees
(Erstsendung 13.9.2025)
Deutschland 2025
(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6257741
ZDF-Programmänderung
Woche 17/26
Di., 21.4.
Bitte Programmänderung ab 3.20 Uhr beachten:
3.20 Alles gelogen (VPS 3.19/HD/AD/UT)
Familienkomödie
(Text und weitere Angaben s. 11.4.2026)
Hajo Siewers Bastian Pastewka
Vera Siewers Katrin Wichmann
Marvin Siewers Arthur Gropp
Birgit Köhlmeier Lina Beckmann
Kommissar Friedländer Tim Seyfi
Alexander Ludwig Holger Stockhaus
Esma Baile Benita Sarah Bailey
Kirsten Ludwig Pina Kühr
und andere
Schnitt: Kai Schröter
Musik: Andreas Lenz
Kamera: Tom Holzhauser
Buch: Ralf Husmann
Regie: Erik Haffner
(Erstsendung 5.9.2024)
Deutschland 2024
Im Streaming: 14. April 2026, 10.00 Uhr bis 14. April 2027
(Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen.
Die Wiederholungen "SOKO Köln" und "WISO" entfallen.)
Woche 18/26
Mi., 29.4.
Bitte korrekte Beginnzeit beachten beachten:
23.45 Markus Lanz
Bitte streichen: 24.00
Woche 20/26
Mi., 13.5.
Bitte Sendetiteländerung beachten:
0.45 Stark im Miteinander
Bitte streichen: Füreinander miteinander
Fr., 15.5.
Bitte Programmänderung um 17.10 Uhr beachten:
17.10 Wahre Verbrechen (15) (VPS 17.09/HD/UT)
Suche nach Gerechtigkeit
Deutschland 2026
Im Streaming: 15. Mai 2026, 08.00 Uhr bis 15. Mai 2031
(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen.)
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Bitte Programmänderung um 5.00 Uhr beachten:
5.00- ZDF.reportage (VPS 4.59/HD/UT)
5.30 Urlaub im Berchtesgadener Land
Film von Eva Schiller und Caroline Drees
(Erstsendung 13.9.2025)
Deutschland 2025
(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6257741
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