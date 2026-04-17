EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Sonstiges

Bekanntmachung über die Liquidation



17.04.2026 / 15:04 GMT/BST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





JPMorgan ETFs (Irland) ICAV Liquidation von JPMorgan ETFs (Ireland) - Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF - mit Wirkung zum 29. Mai 2026 Hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass der JPMorgan ETFs (Ireland) - Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF (der "Teilfonds"), an dem Sie Aktien halten, liquidiert wird. Für diesen Teilfonds werden nur die Kosten für die Wertpapiertransaktionen fällig, alle anderen mit der Liquidation verbundenen Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft übernommen. Um einen ordnungsgemäßen und effizienten Ablauf der Liquidation zu gewährleisten, kann der Teilfonds bereits in der Zeit vor dem Liquidationsdatum mit der Liquidation von Beständen beginnen. Die Schlussdividende wird ausschließlich für die ausschüttenden Aktiengattungen am 8. Mai 2026 ausgezahlt. Alle weiteren aufgelaufenen Erträge zum Zeitpunkt der Liquidation werden mit dem Liquidationserlös gezahlt. Um das vollständige Dokument einschließlich der Möglichkeiten für Aktionäre zu lesen, kopieren Sie bitte die folgende URL in die Adresszeile Ihres Browsers. https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/gssba-liquidation-17-04-26-en.pdf Anfragen: JPMorgan Christopher Moore +44 207 742 0044 Diese Informationen werden von RNS, dem Nachrichtendienst der Londoner Börse, bereitgestellt. RNS ist von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) als vorrangiger Informationsanbieter im Vereinigten Königreich zugelassen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung und Verbreitung dieser Informationen. Weitere Informationen erhalten Sie von rns@lseg.com oder besuchen Sie www.rns.com .



17.04.2026 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News