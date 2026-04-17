DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 18. bis Montag, 20. April (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 18. April 2026 16:00 US/IWF Generaldirektorin, Georgieva, Meeting mit Finanzministern und Zentralbank-Gouverneuren aus Latein Amerika, Kanada und den USA endet M O N T A G, 20. April 2026 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar *** 08:00 DE/Erzeugerpreise März PROGNOSE: +1,4% gg Vm/-1,2% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/-3,3% gg Vj 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken e.V., PK mit Präsident Sewing *** 17:45 DE/Siemens AG, Pk zur Hannover-Messe 18:00 DE/Bundeskanzler Merz, Rede auf Jahresempfang des Bundesverbands deutscher Banken e.V. *** 18:40 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei BdB-Jahresempfang *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - JP/BIZ-General Manager Hernandez de Cos, Rede zu Stable Coins ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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April 17, 2026 09:41 ET (13:41 GMT)

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