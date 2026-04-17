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Dow Jones News
17.04.2026 16:21 Uhr
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(1)

WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. April (17. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. April (17. KW) 

=== 
M O N T A G, 20. April 2026 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise März 
  11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken e.V., PK mit Präsident Sewing 
*** 17:45 DE/Siemens AG, Pk zur Hannover-Messe 
  18:00 DE/Bundeskanzler Merz, Rede auf Jahresempfang des 
     Bundesverbands deutscher Banken e.V. 
*** 18:40 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei BdB-Jahresempfang 
 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für 
     Bankkredite (LPR) 
    - JP/BIZ-General Manager Hernandez de Cos, Rede zu Stable Coins 
 
D I E N S T A G, 21. April 2026 
*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 FR/Vivendi SE, Umsatz 1Q 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz März 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März 
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im 
     Volumen von 6 Mrd EUR 
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 1Q 
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q 
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 1Q 
  12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 1Q 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März 
*** 16:00 US/Lagerbestände Februar 
  16:00 US/Ausschuss des US-Senats, erwägt Nominierung von Kevin Warsh als 
     Fed-Chairman 
  17:30 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Brookings Institution 
*** 22:00 AU/BHP Group Ltd, Production Report 9 Monate 
 
M I T T W O C H, 22. April 2026 
*** 01:50 JP/Handelsbilanz März 
*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 1Q 
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 1Q 
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q 
  07:00 DE/Hamborner Reit AG, Geschäftsbericht 
  07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 FR/Danone SA, Trading Update 1Q 
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 1Q 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise März 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise März 
*** 09:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Konversation zu "Banking reform in the EU" 
*** 09:40 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Workshop zu "European Safe Assets" 
*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (1. Veröffentlichung) 2025 
*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q 
  11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 
  12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April 
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q 
*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 BE/Eurostat, Defizit- und Schuldenquoten der EU-Länder 
*** 14:15 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei " Pre-presidency Irish 
     Financial Issues Conference" 
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
  17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1Q 
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q 
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 1Q 
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q 
*** 19:00 BE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote bei Konferenz zu "The Digital Euro: 
     Anchoring Europe's Strategic Autonomy in a Digital Future" 
*** 19:30 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu "Global ideas for 
     global challenges" 
  22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q 
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q 
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q 
 
    - US/Bankenausschuss des US-Senats, Anhörung zur Bestätigung von 
     Kevin Warsh als Nachfolger des Leiters der Federal Reserve, Powell 
 
D O N N E R S T A G, 23. April 2026 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, März 
*** 06:00 DE/Volkswagen AG (VW), China Investor Update 
*** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 1Q 
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 1Q 
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK) 
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q 
  07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q 
  07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q 
  07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q 
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q 
  07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q 
  08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 1Q 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 10:00 DE/Eon SE, HV 
*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz 1Q 
*** 10:00 DE/Schaeffler AG, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q 
  13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz zu "Achieving and Maintaining 
     Central Bank Independence and Credibility: Why it Matters" 
*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q 
  18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q 
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q 
*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (23:00 Analystenkonferenz) 
 
    - GB/Relx plc, Trading Update im Zusammenhang mit Jahresergebnis, HV 
 
F R E I T A G, 24. April 2026 
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 1Q (10:00 Analystenkonferenz) 
  06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) 
  07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q 
*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Februar 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April 
*** 10:00 DE/Bayer AG, HV 
*** 10:00 DE/Merck KGaA, HV 
  10:00 DE/Grenke AG, HV 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex April 
*** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q 
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April 
 
S A M S T A G, 25. April 2026 
*** 16:00 US/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede und Panelteilnahme bei 
     Veranstaltung der Brookings Institution 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 09:50 ET (13:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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