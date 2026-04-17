DJ MÄRKTE USA/Öffnung der Straße von Hormus beflügelt Aktien - Ölpreis bricht ein

DOW JONES--Die US-Börsen starten mit deutlichen Kursgewinnen in den letzten Handelstag der Woche. Auftrieb erhalten die Aktienkurse von der Nachricht, dass der Iran die Straße von Hormus wieder geöffnet hat. "Im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon wird die Durchfahrt durch die Straße von Hormus für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für vollständig offen erklärt", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi auf seinem X-Konto mit. Die Ölpreise sacken daraufhin ab.

Kurz nach der Startglocke steigt der Dow-Jones-Index um 1,3 Prozent auf 49.194 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 0,8 Prozent und der Nasdaq-Composite 1,1 Prozent. Am Ölmarkt bricht derweil der Preis für das Barrel Brentöl um 9,8 Prozent auf 89,65 Dollar ein. Die US-Sorte WTI verbilligt sich um 11,5 Prozent auf 83,79 Dollar.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor seine Erwartung bekräftigt, dass der Konflikt mit dem Iran bald enden werde. Teheran habe eingewilligt, sein hoch angereichertes Uran zu übergeben. Wenn dies zuträfe, wäre ein wesentlicher Streitpunkt zwischen den beiden Kriegsparteien beigelegt. Auch scheint der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon bislang zu halten.

Der Dollar, der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gilt, ist in der aktuellen Gemengelage nicht gefragt. Der Dollarindex gibt um 0,5 Prozent nach. Der Euro zieht auf rund 1,1840 Dollar an. Am Anleihemarkt kommen die Renditen deutlicher zurück, im Zehnjahresbereich um 6 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Der Goldpreis zieht um 1,6 Prozent an auf 4.866 Dollar je Feinunze, gestützt von den nachgebenden Marktzinsen und dem etwas schwächeren Dollar.

Wichtige Konjunkturdaten sind für den Freitag nicht angekündigt. Unternehmensseitig hat Netflix bei der Vorlage von Geschäftszahlen einen Ausblick auf das laufende zweite Quartal vorgelegt, der an der Börse mit Enttäuschung aufgenommen wird. Auch der geplante Rücktritt des Unternehmensmitgründers Reed Hastings komme nicht gut an, sagen Marktteilnehmer. Die Aktie sackt um 11,5 Prozent ab.

Der Kurs von Alcoa stürzt um 9,4 Prozent ab. Der Aluminiumkonzern hat im ersten Quartal trotz höherer Aluminiumpreise einen Umsatzrückgang verbucht und die Erwartungen des Markts verfehlt. Ursächlich war der Krieg im Iran, der zu Lieferunterbrechungen führte, so dass Aufträge von Kunden nicht bedient werden konnten.

Aktien des Energiesektors werden im Sog des sinkenden Ölpreises abverkauft. Chevron, Exxon Mobil und Occidental Petroleum verbilligen sich um bis zu 6,4 Prozent. Nutznießer der fallenden Ölpreise sind die Aktien von Fluggesellschaften und Touristikunternehmen. American Airlines und United Airlines gewinnen 6,4 und 10,5 Prozent. Der Kurs der Kreuzfahrtreederei Carnival rückt um 8,8 Prozent vor.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 49.194,11 +1,3 +615,39 48.578,72 S&P-500 7.097,11 +0,8 +55,83 7.041,28 NASDAQ Comp 24.361,21 +1,1 +258,51 24.102,70 NASDAQ 100 26.557,10 +0,9 +224,10 26.333,00 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 3,72 -0,06 3,78 3,70 5 Jahre 3,84 -0,07 3,93 3,83 10 Jahre 4,25 -0,06 4,32 4,23 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:00 Uhr EUR/USD 1,1840 +0,5 0,0059 1,1781 1,1797 EUR/JPY 187,24 -0,1 -0,2400 187,48 187,6100 EUR/CHF 0,9219 -0,1 -0,0011 0,9230 0,9218 EUR/GBP 0,872 +0,1 0,0012 0,8708 0,8696 USD/JPY 158,12 -0,7 -1,0600 159,18 159,0200 GBP/USD 1,3577 +0,4 0,0053 1,3524 1,3565 USD/CNY 6,818 -0,0 -0,0028 6,8208 6,8180 USD/CNH 6,8119 -0,1 -0,0091 6,8210 6,8173 AUS/USD 0,7214 +0,8 0,0054 0,716 0,7158 Bitcoin/USD 76.516,99 +1,7 1.280,57 75.236,42 73.854,51 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 83,79 -11,5 -10,90 94,69 Brent/ICE 89,65 -9,8 -9,74 99,39 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.866,34 +1,6 78,56 4.787,78 Silber 81,95 +4,5 3,54 78,41 Platin 2.124,75 +1,9 38,84 2.085,91 ===

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