Die US-Börsen geben zum Handelsauftakt am Freitag ordentlich Gas. Getrieben von der Nachricht über die Öffnung der Straße von Hormus schrauben der S&P 500 und der Nasdaq ihre Rekordmarken unmittelbar nach der Opening Bell weiter in die Höhe.Während der marktbreite S&P 500 erstmals die Marke von 7.100 Zählern überwindet, springt der Dow Jones zum Start um über 900 Punkte nach oben. Damit reagieren die Anleger und Investoren mit massiven Käufen auf die schlagartige Deeskalation im Nahen Osten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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