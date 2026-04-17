Der österreichische Logistiker Quehenberger hat die Belieferung der Filialen der Drogeriekette dm in Wien vollständig elektrifiziert. Nachdem hierzu 2024 die ersten drei E-Lkw eingeflottet wurden, beliefern jetzt zehn E-Lkw die rund 100 Wiener dm-Märkte emissionsfrei. Bereits 2024 hatten Quehenberger und dm den Plan vorgestellt, perspektivisch alle dm-Filialen in Wien mit Elektro-Lkw beliefern zu wollen und man ging von insgesamt zehn erforderlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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