Mainz (ots) -Zur positiven Lenkungswirkung weg von der klassischen Zigarette und hin zu risikoreduzierten Alternativen, bedarf es einer schadensadaptierten Besteuerung.In der aktuellen politischen Diskussion um eine Erhöhung der Tabaksteuer plädieren die ärztlichen Mitglieder der Expertengruppe "Forum Gesundheit" für Ausgewogenheit und Detailgenauigkeit. "Die aktuelle Debatte über die Erhöhung der Tabaksteuer ist längst überfällig", so Prof. Martin Storck. "Sie muss aber mit Augenmaß und Blick auf die Folgen geführt werden - genau daran fehlt es", mahnt der Gefäßmediziner an.Drei Punkte sind den Ärzten wichtig1. Eine Steuererhöhung auf klassische Zigaretten ist richtig, da diese extrem gesundheitsschädlich sind. Solange eine Packung Billigzigaretten für 6 Euro zu erwerben ist, bleibt die Besteuerung halbherzig.2. Zusätzliche Steuereinnahmen müssen verbindlich in Prävention, Aufklärung und Rauchentwöhnung fließen, sonst bleibt das Ganze lediglich eine Einnahmequelle zur Querfinanzierung anderer staatlicher Ausgaben. Der Staat kassiert, der gesundheitliche Effekt verpufft. Wer nur die Steuer erhöht, aber nicht gleichzeitig auch in die Rauchentwöhnung investiert, betreibt keine Gesundheitspolitik, sondern nur Fiskalpolitik. Viele Gesundheitsexperten haben darauf bereits zu Recht hingewiesen.3. Die geplante Steuererhöhung muss sich auf die besonders gefährlichen brennbaren Produkte fokussieren, also auf die klassische Zigarette. Nur so erzielt man die gewünschte Lenkungswirkung hin zu risikoreduzierten Alternativen ohne Tabakverbrennung. Diese Produkte sind evidenzbasiert risikoärmer und sollten daher nicht gleich hoch besteuert werden."Für erwachsene Raucher spielen die nicht brennbaren Alternativen wie E-Zigaretten und Tabakerhitzer bei der Risikoreduzierung eine entscheidende Rolle", ergänzt der Angiologe Prof. Knut Kröger. "E-Zigaretten und Tabakerhitzer sollten daher von einer Steuererhöhung ausgenommen werden."Pressekontakt:Prof. Dr. Knut Krögerinfo@thrombose-initiative.deOriginal-Content von: Thrombose Initiative e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150683/6257764