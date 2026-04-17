Berlin (ots) -Im Rahmen eines feierlichen Festgottesdienstes im Französischen Dom in Berlin wurde Oliver Meermann am 17. April offiziell in sein Amt als hauptamtliches Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. eingeführt. Gemeinsam mit Thomas Mähnert bildet er den Bundesvorstand der Organisation.Der Herrenmeister des Johanniterordens, S.K.H. Dr. Oskar Prinz von Preußen, hatte Oliver Meermann bereits am 15. September 2025 zum neuen hauptamtlichen Mitglied des Bundesvorstandes ernannt. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen unter anderem in der Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes, dem Ausbau der zivil-militärischen Zusammenarbeit sowie im Rettungs- und Fahrdienst, in der Auslandshilfe und der Unterstützung der Jugendarbeit des Verbandes.Oliver Meermann ist seit vielen Jahren in verantwortungsvollen Positionen bei den Johannitern tätig. Seit 2016 gehörte er dem Landesvorstand des Landesverbandes Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar an. Zuvor war er von 2000 bis 2016 als Kreis- und Regionalvorstand in Darmstadt, Gießen und Mittelhessen tätig.Seit 2016 verantwortet er zudem die Geschäftsführung der Johanniter-Luftrettung. Unter seiner Leitung wurde im Jahr 2020 das Competence Center European Civil Protection and Disaster Assistance (EUCC) gegründet. Dort bündelt die Johanniter-Unfall-Hilfe ihre Aktivitäten im europäischen Katastrophenschutz, einschließlich der Johanniter-Soforthilfe.Der Herrenmeister des Johanniterordens, S.K.H. Dr. Oskar Prinz von Preußen, sagt dazu: "Ich freue mich, Oliver Meermann heute offiziell als hauptamtliches Mitglied des Bundesvorstandes willkommen zu heißen. Oliver Meermann verbindet fundierte Erfahrung aus langjähriger Vorstandsarbeit mit klarem Weitblick - sei es im Rettungs- und Fahrdienst, in der Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes oder im Aufbau europäischer Hilfestrukturen. Mit ihm gewinnt die Johanniter-Unfall-Hilfe im Bundesvorstand einen engagierten Gestalter, der unsere Arbeit für die Menschen zuverlässig stärkt und weiterentwickelt."Volker Bescht, Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe, führt weiter aus: "Mit Oliver Meermann gewinnen wir eine versierte Führungspersönlichkeit, die die Zusammenarbeit innerhalb der Johanniter und mit externen Partnern entscheidend voranbringen wird. Ich freue mich, zusammen mit ihm und Thomas Mähnert, die Johanniter-Unfall-Hilfe zukunftsfähig zu gestalten und unsere Hilfe noch wirksamer für die Menschen zu machen."Oliver Meermann folgt auf Jörg Lüssem, der die Organisation im Juni 2024 verlassen hat. S.K.H. Dr. Oskar Prinz von Preußen würdigt in diesem Zusammenhang die Verdienste seines Vorgängers: "Jörg Lüssem hat über viele Jahrzehnte in unserer Organisation gewirkt und sie maßgeblich mitgeprägt. Seine langjährigen Verdienste um das Wohl der Johanniter-Unfall-Hilfe verdient unsere höchste Anerkennung und unseren Dank."Jörg Lüssem war rund 35 Jahre für die Johanniter tätig. Von 2007 bis 2014 war er Mitglied des Landesvorstandes Berlin/Brandenburg, seit 2009 zugleich Mitglied des Landesvorstandes Sachsen-Anhalt/Thüringen. Seit August 2014 bis Juni 2024 gehörte er dem Bundesvorstand als hauptamtliches Mitglied an.Während des Festgottesdienstes wurde zudem das im November 2025 neu gewählte Präsidium der Johanniter-Unfall-Hilfe eingesegnet.Pressekontakt:Juliane Flurschütz, Stellvertretende PressesprecherinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleTel. 030-26997-361, Mobil 0173 619 3409E-Mail: medien@johanniter.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/6257767