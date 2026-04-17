Euro Dollar steigt: USD unter Druck nach Öffnung der Straße von Hormus

Der USD-Index (USDIDX) gibt um 0,5 - nach und setzt seinen Abwärtstrend nach der angekündigten Öffnung der Straße von Hormus fort

Der Euro Dollar (EURUSD) rückt erneut in den Fokus der Anleger, nachdem der US-Dollar infolge geopolitischer Entwicklungen deutlich nachgegeben hat. Der Kurs Euro konnte dabei spürbar zulegen und erreichte ein neues 2-Monats-Hoch gegenüber dem Greenback.

Der USD-Index (USDIDX) fiel um 0,5 - und setzte seinen Abwärtstrend fort, nachdem die Öffnung der Straße von Hormus angekündigt wurde. Diese Entwicklung signalisiert eine mögliche Entspannung im Nahen Osten und reduziert die Nachfrage nach dem US-Dollar als sicheren Hafen.

- EURUSD WKN 965275 - ISIN EU0009652759 - Ticker: EUR/USD ?US Dollar Index - ISIN: XD0009982303 - Symbol: DXY

EURUSD auf 2-Monats-Hoch - Kurs Euro gewinnt an Stärke

Der EURUSD-Kurs stieg deutlich über die Marke von 1,18 und kehrte damit auf Niveaus zurück, die vor den geopolitischen Spannungen beobachtet wurden. Der Euro Dollar profitierte insbesondere von der schnellen Marktanpassung an eine Normalisierung der Lage.

Nach einem kurzfristigen Rückgang auf etwa 1,1400 konnte

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