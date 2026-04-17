An alle Alphabet-Aktionäre: Haltet eure Anteile, denn sie könnten wertvoller sein als bisher vermutet. Der Börsen-Veteran Warren Buffett hat es schon Ende 2025 gerochen und investiert. Nun wurden einige Deals aufgedeckt, die die Bewertung des Unternehmens grundlegend ändern könnten. Gemini wird das neue US-Regierungstool Der Technologieriese Alphabet aus dem Silicon Valley hat vieles richtig gemacht, aber nicht alles an die große Glocke gehängt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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