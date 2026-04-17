© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIChina will die Versorgung mit nicht-fossiler Energie bis 2035 verdoppeln. Analysten sehen darin einen deutlich schärferen Kurs als bislang erwartet - mit möglicher Signalwirkung weit über das Land hinaus.China dreht beim Umbau seines Energiesystems auf - und zwar stärker als viele erwartet hatten. Peking will die Versorgung mit nicht-fossiler Energie bis 2035 im Vergleich zu 2025 verdoppeln. Analysten sehen darin ein Signal, dass Chinas bisherige Klimaziele übertroffen werden könnten. Zuerst hatte darüber der US-Nachrichtensender Bloomberg berichtet. Wang Changlin, der Vizechef der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, konkretisierte die neue Marschroute auf einer Pressekonferenz. …Den vollständigen Artikel lesen
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