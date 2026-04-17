Bitcoin News: Morgan Stanley ETF zieht 100 Millionen Dollar in einer Woche an

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Die Bitcoin News, auf die jedes Portfolio gewartet hat, sind eingetroffen. Morgan Stanleys Spot-Bitcoin-ETF hat in seiner ersten Woche über 100 Millionen Dollar angezogen und ist damit der erfolgreichste Launch der Investmentbank, mit der niedrigsten Kostenquote der gesamten Kategorie. Diese institutionelle Nachfrage bestätigt die Richtung des nächsten Zyklus, doch die größten Renditen entstehen selten dort, wo der Bullenfall bereits eingepreist ist. Während Large Caps Wall-Street-Kapital absorbieren, bietet ein Presale mit funktionierenden Exchange-Tools und bestätigtem Binance-Listing etwas, das das ETF-Rennen allein nicht liefern kann, nämlich den Einstieg vor dem ersten öffentlichen Handel.

Bitcoin News: Morgan Stanley ETF wird zum günstigsten auf dem Markt

Morgan Stanleys MSBT-Fonds hat innerhalb von sieben Tagen über 100 Millionen Dollar an Nettomittelzuflüssen angezogen, wie CoinDesk berichtete. Die Kostenquote von 0,14 Prozent unterbietet jeden Wettbewerber, einschließlich BlackRocks 53-Milliarden-Dollar-IBIT-Fonds, und Morgan Stanley bezeichnete es als ihren stärksten ETF-Launch überhaupt.

Goldman Sachs legte nach und reichte seinen eigenen Bitcoin Premium Income ETF ein, was einen direkten Wettbewerb zwischen zwei der größten Banken um dieselbe Anlegerbasis schafft, wie Bloomberg meldete. Das ETF-Rennen validiert den Markt, aber jeder Dollar, der bei 75.000 Dollar in einen Bitcoin-Wrapper fließt, kauft Erholung, keine Transformation. Die Bitcoin News zeigen wachsendes Vertrauen, doch der Einstiegspunkt für maximale Rendite liegt woanders.

Bitcoin News enthüllen die echte Chance: Pepeto im Fokus

Pepeto ist ein Exchange-Ökosystem, das Tradern erlaubt, zu tauschen, zu brücken und Risiken über einen einzigen Presale-Einstieg zu bewerten. Während spekulative Projekte Versprechen verkaufen, die das Listing möglicherweise nicht überleben, hat Pepeto seine Kerninfrastruktur zuerst gebaut. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte über Blockchains hinweg mit Geschwindigkeit und löst damit die größte Reibung, die Trader kennen: Kapital, das auf einer Chain festsitzt, während sich Chancen auf einer anderen öffnen.

Statt in ein Projekt einzusteigen, bei dem das Produkt erst nach dem Hype erscheint, können Trader ein Ökosystem betreten, in dem der PepetoAI-Risikoscanner das Handelsrisiko bereits in Echtzeit vom Einstieg bis zum Ausstieg abliest und jede Position schützt, bevor Kapital eingesetzt wird. Es ist funktionierende Infrastruktur, die einen Dienst liefert, den der Markt braucht, und für Trader, die einen Presale mit Substanz suchen, verwandelt dieses Modell einen einfachen Einstieg in täglichen Nutzwert. Alle Tools sind über die offizielle Pepeto-Website verfügbar.

Der Schöpfer des ursprünglichen Pepe-Tokens hat das Projekt mitgegründet, ein ehemaliger Binance-Experte hat die Listing-Strategie entwickelt, und SolidProof führte eine vollständige Prüfung des Smart Contracts durch, bevor der Presale startete, und bestätigte die Integrität der gesamten Codebasis. Der Presale hat über 9,13 Millionen Dollar eingesammelt, und jedes Wallet, das einsteigt, sichert sich eine Position zu einem Preis, der nach der Binance-Notierung nicht mehr existieren wird. Frühe Entdeckung ist der Schlüssel, und das Fenster schließt sich, während der Raise mit jedem Tag an Geschwindigkeit zunimmt.

BlockDAG: Marketing kann fehlende Teile nicht verbergen

BlockDAG präsentiert sich als Next-Generation-Layer-1 mit dem Ziel, Tausende Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Doch das Projekt sieht sich Fragen zu unklarer Tokenomics und einer Presale-Struktur gegenüber, die die Liquidität für frühe Käufer nach dem Launch unsicher lässt. Ohne bestätigtes Tier-1-Listing und mit Meilensteinen, die noch nicht geliefert wurden, trägt BlockDAG ein Umsetzungsrisiko, das Presale-Geschichten von echten Ergebnissen trennt.

DOGE: Kein Katalysator bei 87 Prozent unter Allzeithoch

Dogecoin notiert bei rund 0,095 Dollar nach drei Monaten Rückgängen, 87 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,73 Dollar und ohne Katalysator am kurzfristigen Horizont. Der RSI pendelt nahe neutral bei 48, was bedeutet, dass eine Erholung über den 50-Tage-EMA bei 0,10 Dollar nötig ist, bevor sich ein Trend ändern kann. Selbst eine Rückkehr zu 0,10 Dollar sind nur 5 Prozent, eine Mathematik, die erklärt, warum Meme-Coin-Trader Presale-Einstiege statt DOGE-Erholungen studieren.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche zeigen, dass Morgan Stanleys 100-Millionen-Dollar-Woche und Goldmans Einreichung am nächsten Tag bestätigen, dass institutionelles Kapital den Bullen-Aufbau erkennt. Der Moment, den Einstieg zu sichern, der zahlt, wenn die Welle eintrifft, ist jetzt, denn Pepeto bietet einen offenen Presale mit drei Exchange-Tools kurz vor dem Livegang.

Ein Muster aus jedem Kryptozyklus zeigt, dass Presale-Einstiege vor dem ersten Listing die höchsten Renditen unter allen Einstiegszeitpunkten erzielen. Pepeto befindet sich noch im Presale, aber dieses Fenster könnte sich ohne Vorwarnung schließen. Anleger, die ein Jahr durchhalten, profitieren von der steuerfreien Gewinnmitnahme, die das Steuerrecht für Kryptowährungen vorsieht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Bitcoin News dieser Woche?

Morgan Stanleys Bitcoin-ETF zog über 100 Millionen Dollar bei der niedrigsten Gebühr im Markt an, und Goldman Sachs reichte am nächsten Tag einen konkurrierenden Fonds ein.

Was macht Pepeto in diesen Bitcoin News so besonders?

Pepeto hat über 9,13 Millionen Dollar mit einem vollständigen SolidProof-Audit eingesammelt, drei Exchange-Tools und eine bestätigte Binance-Notierung zu einem Preis, den der öffentliche Markt nie sehen wird. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.