Der französische Schnellladeanbieter Electra kommt mit seiner Expansion innerhalb der Schweiz voran: Das Unternehmen konnte dort nun erstmals einen Ladepark an der Autobahn eröffnen, und zwar an der A4 zwischen Zürich und Zug. Konkret befindet sich der neue Standort an der Raststätte MY STOP an der A4 im Knonaueramt - und damit an der zentralen Verkehrsachse zwischen Zürich, Zug und Luzern sowie auf dem Weg in die Zentralschweiz und Richtung Italien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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