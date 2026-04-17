© Foto: Richard B. Levine - Sipa USADie Stimmung der US-Verbraucher fällt auf den tiefsten Stand seit 74 Jahren. Wenn Millionen Käufer sparen statt shoppen, droht ein Schock für Wirtschaft, Unternehmen und Märkte weltweit.Die Stimmung der amerikanischen Verbraucher ist so schlecht wie nie zuvor seit Beginn der Erhebung vor 74 Jahren. Der von der University of Michigan gemessene Verbrauchervertrauensindex fiel im April laut vorläufigen Daten auf 47,6 Punkte - ein Minus von 10,7 Prozent gegenüber März, wie Fortune berichtet. Damit wurde selbst der bisherige Tiefstand von 50 Punkten aus dem Juni 2022 unter Präsident Joe Biden unterschritten, als Inflation, hohe Benzinpreise und teure Lebensmittel die Haushalte belasteten. …Den vollständigen Artikel lesen
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