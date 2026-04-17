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infas Holding Aktiengesellschaft: Korrektur Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024, Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025, vorläufige Bekanntmachung von Geschäftszahlen



17.04.2026 / 17:57 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 infas Holding Aktiengesellschaft, WKN 609710, notiert im regulierten Markt in Frankfurt am Main Korrektur des Jahres- und. Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 und Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und vorläufige Bekanntmachung von Geschäftszahlen. Bonn, 17. April 2026 - Der Vorstand der Gesellschaft hat im Zuge der Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 festgestellt, dass der Jahres- und Konzernabschluss der infas Holding Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2024 Fehler enthielt. Nach der durchgeführten Überprüfung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 hat der Vorstand entschieden, dass der Jahres- und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 korrigiert werden muss. Es hat sich herausgestellt, dass Informationen, die die Projektbewertung negativ beeinflussen, bereits im Dezember 2024 vorlagen und diese Informationen zum 31. Dezember 2024 nicht berücksichtigt wurden. Durch die Korrektur ergibt sich insbesondere ein Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2024 von 55,4 Mio. € statt 66 Mio. € und ein EBIT von -9,9 Mio. € statt 1,5 Mio. €, womit dieses letztlich im Geschäftsjahr 2024 negativ ausfiel. Die Korrektur erfolgt im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025, in welchem die Werte für 2024 gemäß IAS 8 retrospektiv angepasst werden. Der Jahresabschluss der infas Holding Aktiengesellschaft zum 31.12.2024 wird in korrigierter Fassung offengelegt. Infolge der Korrektur des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 und zusammen mit einer operativen Plan-Abweichung der Geschäftstätigkeit aufgrund von nachhaltigen Budgetbeschränkungen auf Kundenseite sowie geringerer Interview-Leistung im Geschäftsjahr 2025 ergeben sich auch Auswirkungen auf die Geschäftszahlen im Geschäftsjahr 2025. Der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2025 wird nach vorläufiger Berechnung 45,5 Mio. € betragen und das EBIT*) nach vorläufiger Berechnung -1,4 Mio. €. Dies entspricht einem Umsatzrückgang zum Vorjahr (auf Basis der korrigierten Geschäftszahlen 2024) von rd. 17,8%, während das EBIT zwar weiterhin negativ, aber gegenüber dem Vorjahr (auf Basis der korrigierten Geschäftszahlen 2024) dennoch deutlich verbessert erscheint. Damit einher geht auch, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 verfehlt wird und daher keine Gültigkeit mehr hat. Auswirkungen auf den bereits veröffentlichten Jahres- und Konzernabschluss der Ipsos Gruppe, der auch infas angehört, ergeben sich aus Sicht von infas nicht. *) Das EBIT ist das operative Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit vor Zinsen und Steuern. Siehe auch Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung im Geschäftsbericht unter www.infas-holding.de. Bonn, den 17. April 2026 Kontakt: infas Holding Aktiengesellschaft Kurt-Schumacher-Str. 24 53113 Bonn Deutschland Telefon: 0228-336 072 39 info@infas-holding.de www.infas-holding.de



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