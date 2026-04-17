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UmweltBank Aktiengesellschaft: Geringere Konzernergebniserwartung für 2025



17.04.2026 / 18:03 CET/CEST

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Die UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg, (die "Gesellschaft") hat heute im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses 2025 die Konsolidierung ihrer Beteiligungsgesellschaften weitestgehend abgeschlossen. Der Vorstand der Gesellschaft erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2025 ein gegenüber der Prognose im Konzernlagebericht 2024 (10 bis 15 Mio. Euro) geringeres Konzernergebnis vor Steuern* in Höhe von ca. 6,2 Mio. Euro. Die Abweichungen resultieren primär aus Konsolidierungs- und Ergebniseffekten von mehreren Beteiligungsgesellschaften. Beim Ergebnis vor Steuern auf AG-Ebene in Höhe von 6,4 Mio. Euro haben sich gegenüber der Veröffentlichung vom 25. Februar 2026 keine Veränderungen ergeben. Die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2025 ist für Mitte Juni 2026 geplant. * Das Ergebnis vor Steuern ist definiert im Konzernlagebericht 2024 auf den Seiten 7 und 8, abrufbar unter https://www.umweltbank.de/investor-relations/nachhaltigkeits-und-geschaeftsberichte/ Mitteilende Person: Dr. Nicole Handschuher, Mitglied des Vorstands





Kontakt:

UmweltBank AG

Dr. Florian Wedlich

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel.: 0911 / 5308 - 1007

E-Mail: florian.wedlich@umweltbank.de

www.umweltbank.de



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