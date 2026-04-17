© Foto: Schoening - SchoeningWährend Europas Schwergewichte in Schulden versinken, liefert das einstige Sorgenkind Griechenland Rekordzahlen. Die Sparziele für 2025 dürften massiv übertroffen werden.Es ist eine Ironie der Wirtschaftsgeschichte, die vor einem Jahrzehnt niemand für möglich gehalten hätte. Das Land, das einst den Fortbestand der Eurozone gefährdete und unter drakonischen Sparauflagen litt, hat sich zum fiskalischen Musterschüler gewandelt. Aktuelle Daten zeichnen ein Bild, das in Brüssel und Berlin für Staunen sorgen dürfte: Griechenland steuert 2025 auf einen massiven Haushaltsüberschuss zu, der weit über den ursprünglichen Erwartungen liegt. Athen hat die wichtigsten Fiskalkennzahlen für das Jahr 2025 …Den vollständigen Artikel lesen
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