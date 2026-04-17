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Die XRP News dieser Woche haben eine Schlagzeile produziert, die den gesamten Kryptomarkt betrifft. Rakuten hat XRP-Zahlungen für 44 Millionen Nutzer in Japan freigeschaltet und den Token mit fünf Millionen Händlern in Asiens größter digitaler Wirtschaft verbunden. Gleichzeitig kehrte der CLARITY Act zur Prüfung in den Bankenausschuss des Senats zurück. Während die XRP News dominieren und Retail-Trader nach neuen Einstiegen suchen, fließt Kapital in Projekte, die den Presale-Zeitpunkt als echten Vorteil vor der nächsten Listing-Welle sehen.

XRP News: Rakuten integriert XRP, während der CLARITY Act vor der Abstimmung steht

Japans größtes E-Commerce-Unternehmen hat am 15. April bestätigt, dass Nutzer über die Rakuten Wallet App XRP ausgeben und verdienen können, wie CoinDesk berichtete. Die Integration platziert XRP innerhalb eines Treueprogramms, das jährlich über 23 Milliarden Dollar an Punkten bewegt. Der SEC-Roundtable am 16. April behandelte Details des CLARITY Act, während der Senat eine Abstimmung Ende April anstrebt, wie CoinMarketCap meldete.

Analysten prognostizieren XRP zwischen 1,15 und 1,60 Dollar für den Monat, aber selbst das bullische Ende lässt den Token 56 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,65 Dollar. Die XRP News zeigen echte Fortschritte bei der Adoption, doch die Rendite, die ein Token in dieser Kurszone liefern kann, bleibt durch die bestehende Marktkapitalisierung begrenzt.

XRP News weisen nach vorn, doch Pepeto liefert, was Large Caps nicht können

Der regulatorische Nebel, der jedes neue Listing in 2025 verzögert hat, lichtet sich, und das ist nicht der einzige Grund, warum Pepeto vor seiner bestätigten Binance-Notierung Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der breitere Schub in Richtung realer Krypto-Adoption, von Rakutens XRP-Rollout bis zum Wall-Street-ETF-Rennen, lenkt frische Blicke auf einen Presale, bei dem die Tools bereits gebaut und der Listing-Termin bereits bestätigt sind.

Das Team hat drei Exchange-Tools in einem einzigen Ökosystem entwickelt. Die gebührenfreie Swap-Engine lässt Trader zwischen Token auf jeder Chain wechseln, ohne eine Handelsgebühr zu zahlen, und die Cross-Chain-Bridge transportiert Vermögenswerte über Blockchains, damit kein Wallet auf einem Netzwerk gefangen bleibt. Für Trader, die diese Tools täglich nutzen, bedeuten Swap-Engine und Bridge gemeinsam, dass jeder Trade vom Einstieg bis zum Ausstieg weniger kostet und schneller abläuft.

Ein ehemaliger Binance-Experte sitzt im Entwicklerteam, und der Visionär, der den ursprünglichen Pepe-Token mitgegründet hat, hat Pepeto von der Konzeptphase an gebaut. Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat den Vertrag noch vor der ersten Presale-Runde vollständig geprüft und als sicher eingestuft. Der Presale hat über 9,13 Millionen Dollar eingesammelt, obwohl der breite Markt in extremer Angst verharrt, und dieses Kapital, das hereinfließt während die meisten Trader einfrieren, zeigt, wohin das informierte Geld sich bewegt. Der Einstieg zu diesem Preis wird mit jeder gefüllten Runde kleiner, und die Binance-Notierung macht dies zum dringendsten Presale-Fenster auf der offiziellen Pepeto-Website.

XRP: Adoption wächst, Rendite bleibt gedeckelt

XRP notiert bei rund 1,36 Dollar nach einem Rückprall von 1,30 Dollar bei hohem Volumen, wie CoinDesk berichtete. Whale-Käufe steigen, aber XRP bleibt 62 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,65 Dollar bei einem 200-Tage-EMA von 1,88 Dollar. Selbst wenn der CLARITY Act XRP Richtung 1,60 Dollar schiebt, sind das rund 17 Prozent von hier.

BNB: ETF-Einreichung baut Story, Kurs bleibt zurück

BNB hält sich bei rund 625 Dollar nach der Erholung von der 600-Dollar-Unterstützung, und Grayscales Spot-BNB-ETF-Einreichung im Januar 2026 gab dem Token eine langfristige institutionelle Story. BNB liegt weiterhin 21 Prozent unter seinem Zyklushoch, und der Weg nach oben hängt von Volumenwachstum ab, das bisher nicht eingetroffen ist.

Fazit

Die XRP News rund um Rakutens Integration für 44 Millionen Nutzer und die Rückkehr des CLARITY Act in den Senat sind Signale, die vor einem Bullenmarkt landen, der jedes Portfolio umgestaltet. Jetzt ist der Zeitpunkt, den Einstieg zu finden, der liefert, denn Pepeto hält einen offenen Presale mit drei Produkten kurz vor dem Start. Die XRP News zeigen echten Fortschritt bei der Adoption, doch die Rendite eines Tokens nahe seiner Marktkapitalisierungsgrenze kann nicht mit dem Abstand zwischen Presale-Einstieg und Binance-Listing konkurrieren.

In früheren Zyklen haben Presale-Projekte mit Exchange-Infrastruktur nach dem Listing Kursanstiege verzeichnet, die kein Large Cap in derselben Zeitspanne erreichen konnte. Pepeto befindet sich noch im Presale, aber dieses Fenster könnte sich ohne Vorwarnung schließen. Nach zwölf Monaten Haltedauer fallen auf Kryptogewinne keine Steuern an, was den Einstieg noch attraktiver macht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die aktuellsten XRP News heute?

Rakuten hat XRP für 44 Millionen japanische Nutzer bei fünf Millionen Händlern integriert, und die SEC behandelte Details des CLARITY Act, der XRP dauerhaft als digitale Ware klassifizieren könnte.

Warum entscheiden sich Anleger während dieses XRP News Zyklus für Pepeto?

Pepeto bietet Presale-Preise mit drei Exchange-Tools, einem vollständigen SolidProof-Audit und einer bestätigten Binance-Notierung. Der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website verschwindet, sobald neue Käufer um die 420 Billionen Token konkurrieren.