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Ohne TSMC läuft nichts! Das Herz der globalen Chipindustrie liefert Rekordzahlen

Ohne Taiwan Semiconductor Manufacturing Company läuft in der globalen Chipindustrie praktisch nichts mehr. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter hat im April 2026 erneut eindrucksvolle Rekordzahlen vorgelegt und unterstreicht damit seine Schlüsselrolle in der modernen Technologiewelt. Unternehmen wie Apple Inc., NVIDIA Corporation oder Advanced Micro Devices verlassen sich auf die hochspezialisierte Produktion aus Taiwan - ein Geschäftsmodell, das sich als unschlagbar effizient erwiesen hat. Während andere Chipfirmen entwickeln, liefert TSMC die technologische Grundlage und profitiert dabei massiv vom Boom rund um künstliche Intelligenz, Cloud und High-Performance-Computing.

Mit modernsten Fertigungsprozessen im Bereich von 3 Nanometern und darunter setzt TSMC weltweit den Maßstab und baut seinen Vorsprung dank Technologien wie EUV-Lithographie - maßgeblich von ASML Holding N.V. - kontinuierlich aus. Trotz geopolitischer Spannungen und hoher Abhängigkeit von Großkunden bleibt die Nachfrage ungebrochen, was sich auch im prall gefüllten Auftragsbuch widerspiegelt. Milliardeninvestitionen in neue Fabriken in den USA und Japan zeigen zudem, dass der Konzern strategisch auf Diversifikation setzt. Klar ist: TSMC bleibt das Herz der globalen Halbleiterindustrie - doch wie geht es nach den starken Zahlen weiter, und was signalisiert das Chartbild der Aktie?

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