Straubing (ots) -
Die Grünen wollen sich mit ihrer alten Forderung nach einem Tempolimit erneut profilieren. Dabei ist mit einem starren Limit kaum etwas gewonnen, sondern es wird die Freiheit des Individuums beschnitten. (...) Moralische Belehrungen von Politikern brauchen die Bürger nicht. Stattdessen sollten besser die wirklich wichtigen Themen im Verkehrssektor angegangen und verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen werden: Ausbau des Schienennetzes und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), verträgliche Bahnpreise und Pünktlichkeit.
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Markus Peherstorfer
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6257791
Die Grünen wollen sich mit ihrer alten Forderung nach einem Tempolimit erneut profilieren. Dabei ist mit einem starren Limit kaum etwas gewonnen, sondern es wird die Freiheit des Individuums beschnitten. (...) Moralische Belehrungen von Politikern brauchen die Bürger nicht. Stattdessen sollten besser die wirklich wichtigen Themen im Verkehrssektor angegangen und verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen werden: Ausbau des Schienennetzes und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), verträgliche Bahnpreise und Pünktlichkeit.
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