Dublin (www.anleihencheck.de) - Die Reaktion des Marktes auf die Ergebnisse von Goldman Sachs (NYSE:GS) für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 am 13. April war bemerkenswert: Trotz früher Anzeichen dafür, dass das Unternehmen die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 (in dem der Nettogewinn ein starkes Wachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichnete) wiederholen wird, gab die Aktie um zwei Prozent nach, so Sandeep Rao, Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de