Häufige Probleme mit dem integrierten Ladegerät bei Elektroautos der E-GMP-Plattform haben am Image von Hyundai und Kia gekratzt - es gab schon international mehrere Rückrufe. Jetzt weiten die deutschen Vertriebsgesellschaften der koreanischen Autobauer die Garantie auf ICCU-Defekte deutlich aus. 2021 hat Hyundai mit dem Ioniq 5 das erste 800-Volt-Elektroauto im Volumensegment auf den Markt gebracht, bei der Schwestermarke Kia ist der vergleichbare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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