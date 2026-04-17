© Foto: OpenAIHohe Spritpreise treiben deutsche Käufer zu E-Autos. Vor allem BYD und MG profitieren, doch auch Renault mischt plötzlich kräftig mit.Deutsche Käufer sind aufgrund steigender Kraftstoffpreise daran interessiert, chinesische Elektroautomarken zu kaufen, berichtete Reuters am Donnerstag unter Berufung auf den Online-Marktplatz Carwow. Laut dem Bericht verzeichneten Kaufanfragen für BYD im ersten Quartal mit 135 Prozent den schnellsten Anstieg. So zeigten potenzielle Käufer das größte Interesse an den elektrisch betriebenen SUVs von BYD und dem günstigen Kleinwagen Dolphin, also Modelle, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und sofort verfügbar sind. Laut Reuters profitieren neben …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE