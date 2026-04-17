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Dow Jones News
17.04.2026 19:09 Uhr
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MÄRKTE USA/Aktien haussieren mit Öffnung der Straße von Hormus - Ölpreis stürzt ab

DJ MÄRKTE USA/Aktien haussieren mit Öffnung der Straße von Hormus - Ölpreis stürzt ab

DOW JONES--Die US-Börsen zeigen sich am letzten Handelstag der Woche mit deutlichen Kursgewinnen. Auftrieb erhalten die Aktienkurse von der Nachricht, dass der Iran die Straße von Hormus wieder geöffnet hat. "Im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon wird die Durchfahrt durch die Straße von Hormus für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für vollständig offen erklärt", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi auf seinem X-Konto mit. Die Ölpreise sacken daraufhin ab, was nicht zuletzt auch Inflationssorgen lindert.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) steigt der Dow-Jones-Index um 2,2 Prozent auf 49.649 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 1,4 Prozent und der Nasdaq-Composite 1,6 Prozent. Beide Indizes markieren Rekordhochs. Am Ölmarkt bricht derweil der Preis für das Barrel Brentöl um 10,6 Prozent auf 88,83 Dollar ein. Die US-Sorte WTI verbilligt sich um 12,5 Prozent auf 82,83 Dollar.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor seine Erwartung bekräftigt, dass der Konflikt mit dem Iran bald enden werde. Teheran habe eingewilligt, sein hoch angereichertes Uran zu übergeben. Wenn dies zuträfe, wäre ein wesentlicher Streitpunkt zwischen den beiden Kriegsparteien beigelegt. Auch scheint der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon bislang zu halten.

Der Dollar, der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gilt, ist in der aktuellen Gemengelage nicht gefragt. Der Dollarindex gibt um 0,3 Prozent nach. Der Euro zieht auf rund 1,18 Dollar an. Am Anleihemarkt kommen die Renditen deutlicher zurück, im Zehnjahresbereich um 8 Basispunkte auf 4,23 Prozent. Mit den Ölpreisen schwänden neben den Inflationserwartungen auch die Erwartungen an Zinserhöhungen der US-Notenbank, heißt es. Der Goldpreis zieht um 1,7 Prozent an auf 4.871 Dollar je Feinunze, gestützt von den nachgebenden Marktzinsen und dem etwas schwächeren Dollar.

Wichtige Konjunkturdaten wurden am Freitag nicht veröffentlicht. Unternehmensseitig hat Netflix bei der Vorlage von Geschäftszahlen einen Ausblick auf das laufende zweite Quartal vorgelegt, der an der Börse mit Enttäuschung aufgenommen wird. Auch der geplante Rücktritt des Unternehmensmitgründers Reed Hastings komme nicht gut an, sagen Marktteilnehmer. Die Aktie sackt um rund 9 Prozent ab.

Der Kurs von Alcoa stürzt um 7,5 Prozent ab. Der Aluminiumkonzern hat im ersten Quartal trotz höherer Aluminiumpreise einen Umsatzrückgang verbucht und die Erwartungen des Markts verfehlt. Ursächlich war der Krieg im Iran, der zu Lieferunterbrechungen führte, so dass Aufträge von Kunden nicht bedient werden konnten.

Aktien des Energiesektors werden im Sog des sinkenden Ölpreises abverkauft. Chevron, Exxon Mobil und Occidental Petroleum verbilligen sich um bis zu 7,8 Prozent. Nutznießer der fallenden Ölpreise sind die Aktien von Fluggesellschaften und Touristikunternehmen. American Airlines und United Airlines gewinnen 6,6 und 9,7 Prozent. Der Kurs der Kreuzfahrtreederei Carnival rückt um 9,3 Prozent vor. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      49.648,66  +2,2  +1069,94    48.578,72 
S&P-500     7.137,27  +1,4   +95,99    7.041,28 
NASDAQ Comp  24.485,52  +1,6  +382,82    24.102,70 
NASDAQ 100   26.680,40  +1,3  +347,40    26.333,00 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,68 -0,10    3,78      3,68 
5 Jahre       3,82 -0,10    3,93      3,82 
10 Jahre      4,23 -0,08    4,32      4,23 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:00 Uhr 
EUR/USD      1,1804  +0,2   0,0023     1,1781     1,1797 
EUR/JPY      186,45  -0,6  -1,0300     187,48    187,6100 
EUR/CHF      0,9193  -0,4  -0,0037     0,9230     0,9218 
EUR/GBP      0,8706  -0,0  -0,0002     0,8708     0,8696 
USD/JPY      157,95  -0,8  -1,2300     159,18    159,0200 
GBP/USD      1,3555  +0,2   0,0031     1,3524     1,3565 
USD/CNY      6,817  -0,1  -0,0038     6,8208     6,8180 
USD/CNH      6,8131  -0,1  -0,0079     6,8210     6,8173 
AUS/USD      0,7192  +0,5   0,0032      0,716     0,7158 
Bitcoin/USD  78.169,60  +3,9  2.933,18    75.236,42   73.854,51 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     82,83 -12,5   -11,86      94,69 
Brent/ICE     88,83 -10,6   -10,56      99,39 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.870,70  +1,7   82,92    4.787,78 
Silber       82,34  +5,0    3,93      78,41 
Platin     2.125,61  +1,9   39,70    2.085,91 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

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April 17, 2026 12:35 ET (16:35 GMT)

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