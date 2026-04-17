© Foto: wO-GeminiFür viele US-Haushalte wird der Alltag immer teurer. Vor allem der rasant steigende Strompreis entwickelt sich zum neuen politischen Sprengsatz.Die Strompreise sind in den USA zu einem zentralen Belastungsfaktor für Millionen Haushalte geworden. Sie steigen für private Verbraucher vielerorts so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und je mehr riesige Rechenzentren für Künstliche Intelligenz ans Netz gehen, desto größer wird der Druck auf ein Stromsystem, das schon heute an seine Grenzen stößt. Die Prognosen sind alarmierend. Die US-Netzsicherheitsbehörde NERC rechnet damit, dass der Strombedarf im Sommer innerhalb des nächsten Jahrzehnts um 224 Gigawatt steigen wird - was dem …Den vollständigen Artikel lesen
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