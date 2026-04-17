Die Konzernlandschaft der Europäischen Union besticht nicht unbedingt durch außergewöhnliche Innovationskraft, ihr dynamisches Investitionsgeschehen oder besondere Resilienz im Krisenfall und bei externen Schocks. Zu ihren Kernkompetenzen zählen allerdings professioneller Lobbyismus sowie die Stabilisierung korporatistischer Netzwerke auf höchster politischer Entscheidungsebene der EU. Brüssel ist zu einem regelrechten Spinnennetz der Interessenverbände mutiert. Politische Einflussnahme inklusive. In der D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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