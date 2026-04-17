© Foto: Blend Images/John Fedele - Bildagentur-onlineUS-Landwirte kämpfen mit explodierenden Dünger- und Dieselpreisen. Fehlt Dünger zur Aussaat, drohen schwächere Ernten, steigende Preise und neue Schocks für Märkte weltweit.Amerikas Landwirte geraten durch den Iran-Krieg massiv unter Druck. Explodierende Preise für Dünger und Diesel zwingen viele Betriebe kurz vor Ende der Aussaatsaison zu einer existenziellen Entscheidung: weniger düngen und geringere Erträge riskieren - oder die höheren Kosten tragen und womöglich Verluste einfahren. Eine Umfrage der American Farm Bureau Federation unter 5.700 Landwirten zeigt, dass sich rund 70 Prozent nicht den gesamten Dünger leisten können, den sie für die laufende Saison benötigen. Fast sechs von …Den vollständigen Artikel lesen
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