DJ PTA-CMS: Erste Group Bank AG: Rahmenprogramm für Erste Group-Aktientransaktionen der österreichischen Sparkassen

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

Erste Group Bank AG: Rahmenprogramm für Erste Group-Aktientransaktionen der österreichischen Sparkassen

Wien (pta000/17.04.2026/19:30 UTC+2)

Der Vorstand hat am 17. April 2026 - mit Zustimmung des Aufsichtsrates in Verbindung mit der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. April 2026 (Tagesordnungspunkt 12 - Beschlussfassung gemäß -- 65 Abs. 1 Z 8 und -- 65 Abs. 1a und 1b AktG) - ein Rahmenprogramm für den beabsichtigten Erwerb von Erste Group-Aktien (eigene Aktien) durch österreichische Sparkassen, die der Kreditinstitutsgruppe der Erste Group Bank AG zugerechnet werden und deren Anteile an der Erste Group Bank AG somit als eigene Aktien im Sinne des -- 65 AktG gelten, beschlossen.

Diesem Beschluss entsprechend ist es den österreichischen Sparkassen möglich, im Rahmen eines Erwerbsprogramms bis zu 812.974 Aktien der Erste Group zwischen dem 27. April 2026 und 17. November 2028 zu kaufen.

Details zum Erwerbsprogramm:

a. Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung: 17. April 2026

b. Tag und Art der Veröffentlichung dieses Hauptversammlungsbeschlusses: Veröffentlichung am 17. April 2026 über elektronisch betriebene Informationsverbreitungssysteme gemäß -- 119 Abs 9 BörseG

c. Beginn und voraussichtliche Dauer des Erwerbsprogramms eigener Aktien: 27. April 2026 bis 17. November 2028

d. Aktiengattung: auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stückaktien (Stammaktien) an der Erste Group Bank AG

e. Maximales Volumen: In Summe bis zu 812.974 Stück

f. Maximaler Anteil der zu erwerbenden Aktien am Grundkapital: 0,19 %

g. Höchster und niedrigster zu erzielender Preis je Aktie: Der Gegenwert je Aktie darf die Untergrenze von zwei Euro nicht unterschreiten und die Obergrenze von nicht mehr als 50% über dem nach dem Handelsvolumina gewichteten durchschnittlichen Wiener Börsekurs der letzten 20 Börsetage vor dem jeweiligen Erwerb der Aktie nicht überschreiten

h. Art und Zweck des Erwerbs eigener Aktien: über die Börse sowie außerbörslich

i. Allfällige Auswirkungen des Erwerbsprogramms auf die Börsezulassung der Erste Group Bank AG-Aktien: keine

j. Anzahl und Aufteilung der einzuräumenden oder bereits eingeräumten Aktienoptionen auf Arbeitnehmer, leitende Angestellte und auf die einzelnen Organmitglieder der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens unter Angabe der jeweils beziehbaren Anzahl an Aktien, falls der Emittent Aktienoptionen in der Frist des -- 65 Abs. 1 Z 8 einzuräumen beabsichtigt oder sie bereits eingeräumt hat: 0 (Null)

Änderungen des Erwerbsprogramms sowie die durchgeführten Transaktionen werden gemäß der relevanten Bestimmungen und wie in der VeröffentlichungsVO festgelegt auf der Website der Erste Group Bank AG unter http://www.erstegroup.com/de/ investoren veröffentlicht.

Von diesem Beschluss ist ein allfälliger Handel in Aktien an der Erste Group Bank AG im Rahmen des Wertpapierhandels (Ermächtigung gemäß -- 65 Abs 1 Z 7 AktG) nicht betroffen.

(Ende)

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Aussender: Erste Group Bank AG Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer / Gerald Krames Tel.: +43 (0)50100-17326 E-Mail: investor.relations@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange Handelsplätze:

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April 17, 2026 13:30 ET (17:30 GMT)