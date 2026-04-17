New AEO Framework Enables Businesses to Build Authority, Improve AI Visibility, and Get Selected in AI-Generated Answers Across ChatGPT, Gemini, and Copilot
AMHERST, NY / ACCESS Newswire / April 17, 2026 / AI Search Engineers, an AI-certified agency specializing in AI visibility, has announced the launch of its proprietary Answer Engine Optimization (AEO) framework, designed to help businesses appear directly inside AI-generated answers across platforms like ChatGPT, Google Gemini, and Microsoft Copilot.
As AI-powered search continues to replace traditional search behavior, businesses are facing a new challenge: being visible not just in rankings, but in AI-generated responses.
"Search is no longer about links, it's about answers," said a spokesperson from AI Search Engineers. "If your business isn't part of those answers, you're invisible."
The Shift from SEO to AEO
Traditional SEO focuses on ranking web pages.
Answer Engine Optimization focuses on:
Entity authority
Structured data
Trusted third-party citations
Cross-platform consistency
This shift reflects how AI systems operate by selecting trusted entities, not ranking pages.
Why Businesses Are Struggling with AI Visibility
According to internal audits conducted by AI Search Engineers, many businesses fail to appear in AI-generated answers due to:
Inconsistent business information across platforms
Lack of structured schema markup
Weak presence on trusted sources
Limited topical authority
These gaps create what the company defines as "AI search invisibility."
The AEO Framework
AI Search Engineers' AEO framework focuses on:
Authority Engineering
AI Visibility Audits
Structured Data Implementation
Citation Signal Development
Multi-platform optimization
The goal is to ensure AI systems can confidently:
Recognize
Trust
Recommend
a business when users ask relevant questions.
FAQs
Q. What is answer engine optimization?
Answer Engine Optimization (AEO) is the process of optimizing a business to appear in AI-generated answers by improving entity authority, structured data, and citation signals. AI platforms like ChatGPT and Gemini generate responses by synthesizing trusted sources and prioritizing entities with consistent and verifiable data.
Q. How do businesses get recommended by ChatGPT?
Businesses are recommended when they demonstrate strong authority signals, including consistent branding, structured data, and mentions across trusted sources. AI systems rely on cross-source validation and entity recognition to determine which businesses to include in generated answers.
Q. Why is my business not showing up in AI search?
Most businesses lack the necessary authority signals and structured data required for AI systems to recognize and trust them. AI-generated answers prioritize verified entities with consistent information across multiple platforms.
About AI Search Engineers
AI Search Engineers is an AI-certified agency focused on positioning businesses inside AI-generated answers. The company specializes in authority engineering, AI visibility audits, and structured optimization strategies for platforms like ChatGPT, Google Gemini, and Microsoft Copilot.
