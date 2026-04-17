© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDie KI-Rallye treibt Tech-Aktien nach oben. Doch steigende Verpflichtungen und fehlende Transparenz sorgen bei Investoren für wachsende Nervosität.Die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz ist zurück. Der Nasdaq Composite erreicht ein neues Rekordhoch und steigt 12 Tage in Folge. Doch hinter der starken Performance zeigen sich alte Probleme erneut. Vor allem vor der anstehenden Berichtssaison großer Technologiekonzerne wächst die Nervosität. Investoren richten den Blick auf Unternehmen wie Alphabet, Meta Platforms, Microsoft und Apple. Sie erwarten klare Signale, ob die enormen Ausgaben für KI sinken oder sich endlich auszahlen. Milliardenverpflichtungen im Schatten Analysten von Morgan …Den vollständigen Artikel lesen
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