© Foto: Berit Kessler - CHROMORANGEBesonders zu Ostern konnte man schmerzlich spüren: Schokolade hat sich deutlich verteuert. Der Eindruck entsteht: Die süße Leckerei wirkt teurer als Brot. War es nicht schon immer so?Brot ist ein Grundnahrungsmittel, Schokolade und Kakao ein Luxusgut. Natürlich kommt es auch darauf an: Welches Brot und welche Schokolade sind gemeint? Allgemeinhin haben sich die Lebensmittelpreise in Deutschland seit 2019 um rund ein Drittel erhöht. Ganz konkret: Ein Einkauf von 100 Euro damals, kostet jetzt 130 Euro. Und dabei hat man nicht mehr im Körbchen. Der Schokoladenpreis hat sich seit 2020 um rund 60 Prozent erhöht, der für Brot um 34 Prozent. Und besondere Preisanstiege erfuhr Kakao, als 2024 …Den vollständigen Artikel lesen
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