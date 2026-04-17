Entwicklung einer innovativen Klasse von antiviralen Wirkstoffen gegen Polyomaviren für Indikationen bei BK- und JC-Viren

Orthogon Therapeutics gab heute den Abschluss einer Folgefinanzierung in Höhe von 11 Millionen US-Dollar bekannt, womit sich das insgesamt eingeworbene Kapital auf 36 Millionen US-Dollar erhöht. Die Finanzierung ermöglicht die weitere Entwicklung des First-in-Class-Medikaments gegen das BK-Polyomavirus. BK-Virus-Infektionen sind eine der Hauptursachen für Komplikationen bei Transplantationspatienten, wobei es bislang keine zugelassenen Behandlungsmethoden gibt.

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Electron microscope image of BK virus, showing the VP1 capsid protein that creates an icosahedral shell around the viral genome.

Das Unternehmen entwickelt erstmals eine orale Therapie, die das gesamte Spektrum der BK-Infektion abdeckt von der frühen Reaktivierung über die systemische Ausbreitung bis hin zum Auftreten schwerer Krankheiten. Durch die gezielte Ansprache viraler Proteine, die bislang als für niedermolekulare Wirkstoffe nicht zugänglich galten, treibt Orthogon eine Lösung voran, wo andere Therapieansätze gescheitert sind.

Der wichtigste Wirkstoffkandidat von Orthogon zielt auf einzigartige Weise auf das virale Kapsidprotein (VP1) ab und entfaltet eine starke antivirale Wirkung am Ort der Virusreplikation. Die intrazelluläre Aktivität führt zu einer nachhaltigen Kontrolle der Virusinfektion über verschiedene BK-Varianten und verwandte humane Polyomaviren hinweg, insbesondere bei Transplantationspatienten, bei denen virale Persistenz ein Krankheitstreiber ist.

"Dies ist kein herkömmliches antivirales Umfeld. Wir haben dieses Programm entwickelt, um den Gegebenheiten der Transplantationsversorgung gerecht zu werden", sagte Ali H. Munawar, Ph.D., CEO von Orthogon Therapeutics. "Diese Patienten werden in einem Spannungsfeld aus Immunsuppression, Organfunktion und hoher Tablettenlast behandelt. Angesichts dieser Einschränkungen haben wir ein Wirkstoffprofil geschaffen, das wir mit großer Begeisterung in die weitere Entwicklung bringen

Parallel dazu hat Orthogon Ergebnisse veröffentlicht, in denen Hunderte von BK-Virus-Sequenzen von Patienten untersucht wurden. Diese zeigen, dass das Virus bereits eine Vielfalt an Antikörperbindungsstellen aufweist und sich außerhalb der Reichweite zirkulierender Antikörper vermehrt. Die Studien erklären den begrenzten klinischen Nutzen, der bei neutralisierenden Antikörpern beobachtet wurde Herausforderungen, die das Medikament von Orthogon überwinden soll.

Das Programm stützt sich auf das Portfolio von Orthogon an neuartigen niedermolekularen Wirkstoffen, die auf jedes der beiden viralen Proteine abzielen: das VP1-Kapsid und das Large T-Antigen (LTAg) eine Fähigkeit, die dem Fachgebiet über Jahrzehnte hinweg verwehrt blieb. Das Programm wird 2026 auf führenden Transplantations- und Virologie-Kongressen vorgestellt und baut auf den Erkenntnissen auf, die 2025 auf der ASN präsentiert wurden.

Neben seinem Fokus auf Polyomaviren treibt Orthogon Therapeutics auch Programme in weiteren Bereichen mit ungedecktem Bedarf bei transplantationsassoziierten Infektionen voran.

Über BK- und Polyomaviren:

Das BK-Virus (BKV) gehört zu den am weitesten verbreiteten chronischen Virusinfektionen beim Menschen. BKV gehört zur Polyomavirus-Familie und verursacht bei 80 bis 90 der gesunden Erwachsenen weltweit eine lebenslange Infektion. Bei fast der Hälfte aller Patienten, denen ein festes Organ oder Stammzellen transplantiert wurden, kommt es zu einer Reaktivierung des BK-Virus in den Nieren, was zu schweren Komplikationen und Transplantatverlust führt. Andere humane Polyomaviren, wie das JC-Virus und das Merkel-Zell-Polyomavirus, verursachen die tödliche progressive multifokale Leukoenzephalopathie (PML) bzw. das aggressive Merkel-Zell-Karzinom.

Über Orthogon Therapeutics:

Orthogon ist ein auf Polyomaviren spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das auf einer proprietären Forschungsplattform basiert. Diese verbindet strukturbasiertes Wirkstoffdesign mit einer tiefgehenden biophysikalischen Analyse viraler Proteine und erschließt so Zielstrukturen, die lange als nicht medikamentös adressierbar galten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Großraum Boston und eine Forschungsniederlassung in Leuven, Belgien. Weitere Informationen finden Sie unter www.orthogontherapeutics.com

Orthogon Therapeutics LLC ist ein unabhängiges, in Privatbesitz befindliches F&E-Unternehmen, das mit der Forschungsplattform von Pledge Therapeutics verbunden ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pledge-tx.com

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Ali H. Munawar, Ph.D.

amunawar@orthogontherapeutics.com

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Maria Martin

mmartin@pledge-tx.com

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