Der Nettoumsatz stieg im Quartal auf 55,1 Mio. US-Dollar und im Gesamtjahr auf 210,9 Mio. US-Dollar, verglichen mit 45,0 Mio. US-Dollar bzw. 158,4 Mio. US-Dollar in den jeweiligen Vorjahreszeiträumen

Das Ergebnis vor Ertragsteuern stieg im Quartal auf 6,4 Mio. US-Dollar und im Gesamtjahr auf 27,5 Mio. US-Dollar, verglichen mit 5,3 Mio. US-Dollar bzw. 18,5 Mio. US-Dollar in den Vergleichszeiträumen des Vorjahres

Das verwässerte Ergebnis je Aktie nach GAAP stieg im Quartal auf 0,60 US-Dollar und im Gesamtjahr auf 2,09 US-Dollar, verglichen mit 0,22 US-Dollar bzw. 1,12 US-Dollar in den jeweiligen Vorjahreszeiträumen

Der Auftragsbestand belief sich auf 121,6 Mio. US-Dollar aufgrund der starken Realisierung von Umsätzen im Quartal

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) hat heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben, die jeweils am 31. Januar 2026 endeten.

"Im Quartal, das am 31. Januar 2026 endete, belief sich der Nettoumsatz auf 55,1 Mio. US-Dollar ein Anstieg von 10,1 Mio. US-Dollar bzw. 22,4 gegenüber 45,0 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal. Das Plus ist das Ergebnis höherer Absatzmengen im Nahen Osten und in Nordamerika. Der Bruttogewinn lag bei 17,3 Mio. US-Dollar und stieg damit um 2,1 Mio. US-Dollar gegenüber den 15,2 Mio. US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dies spiegelt die stärkere Geschäftsdynamik wider. Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten stiegen leicht von 9,7 Mio. Dollar auf 10,3 Mio. Dollar, vor allem bedingt durch höhere Personalkosten, die teilweise durch geringere Bonuszahlungen ausgeglichen wurden. Die effektive Steuerquote des Unternehmens betrug 12,3 gegenüber 32,1 im Vorjahresquartal und reflektiert die Auswirkungen des Produktmixes in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten. Folglich belief sich der den Stammaktien zurechenbare Nettogewinn auf 4,9 Mio. US-Dollar, ein Anstieg um 3,1 Mio. US-Dollar bzw. 172,2 gegenüber 1,8 Mio. US-Dollar im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024", so Saleh Sagr, President und CEO.

"Für das am 31. Januar 2026 endende Geschäftsjahr belief sich der Nettoumsatz auf 210,9 Mio. US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg um 52,5 Mio. US-Dollar bzw. 33,1 gegenüber den 158,4 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung ist in erster Linie auf höhere Absatzmengen im Nahen Osten und in Nordamerika zurückzuführen. Der Bruttogewinn betrug 69,5 Mio. US-Dollar, nach 53,2 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum eine Folge der dynamischeren Geschäftstätigkeit. Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich auf 40,1 Mio. US-Dollar, gegenüber 32,9 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Grund dafür waren höhere Personalkosten und Honorare für externe Experten, darunter etwa 1,0 Mio. US-Dollar im Zusammenhang mit der Einhaltung von Sarbanes-Oxley Section 404 im Rahmen unseres Wechsels vom Status eines "Non-Accelerated Filer" zu einem "Accelerated Filer". Hierin ist auch eine einmalige Abfindungszahlung in Höhe von rund 2,0 Mio. US-Dollar in Verbindung mit dem Ausscheiden des bisherigen CEO enthalten. Die effektive Steuerquote des Unternehmens betrug 24,9 %, verglichen mit 29,1 im Vorjahreszeitraum. Die Änderung der effektiven Steuerquote des Unternehmens spiegelt den Produktmix in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten wider und wurde teilweise durch die Auswirkungen einer steuerlichen Begrenzung im Zusammenhang mit der einmaligen Belastung aufgrund des Ausscheidens des früheren CEO kompensiert. "Der den Stammaktien zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 17,0 Mio. US-Dollar und stieg damit um 8,0 Mio. US-Dollar bzw. 88,9 gegenüber den 9,0 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2024", kommentiert Saleh Sagr.

Saleh Sagr, President und CEO, fügt an: "Unser Auftragsbestand belief sich zum 31. Januar 2026 auf 121,6 Mio. US-Dollar. Dies zeigt die starke operative Umsetzung, da wir die Umwandlung von bestehenden Kundenaufträgen in realisierte Umsätze erfolgreich vorangetrieben haben. Unser Auftragsbestand befindet sich weiterhin auf hohem Niveau im historischen Vergleich. Wir verfolgen weiterhin eine konsequente multiregionale Expansion, insbesondere in Nordamerika und im Nahen Osten, und stärken so die anhaltende weltweite Nachfrage nach unseren Lösungen.

Unsere Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sind ein Meilenstein für das Unternehmen. Mit einem Gesamtumsatz von 210,9 Mio. US-Dollar und einem den Stammaktionären zurechenbaren Nettogewinn von 17,0 Mio. US-Dollar haben wir das höchste Ergebnis in der jüngeren Unternehmensgeschichte erzielt. Dies ist nicht nur auf ein starkes Umsatzwachstum, sondern auch auf verbesserte Margen zurückzuführen. Diese Rekordleistung wurde durch die breite angelegte Stärke unserer weltweiten Präsenz getragen, wobei der Nahe Osten und Nordamerika wesentlich zum Wachstum beitrugen. Unsere Fähigkeit, in diesen vielfältigen Märkten zu expandieren und zugleich eine disziplinierte Margenentwicklung sicherzustellen, hat uns ermöglicht, die dynamische Umsatzentwicklung in einen substanziellen Wertzuwachs für unsere Aktionäre zu verwandeln.

Zur Fortsetzung dieser Entwicklung haben wir einen langfristigen Mietvertrag für eine neue Produktionsstätte in Ohio (für KI-Rechenzentren) abgeschlossen. Dieser strategisch gelegenen Hub wird als primäres Logistikzentrum für die Korridore im Nordosten und in Neuengland dienen und uns ermöglichen, die Produktion unserer Fernwärme- und Fernkälteangebote zu lokalisieren und weitere regionale Marktanteile zu gewinnen. Das vorteilhafte und flexible Arbeitsumfeld der Region trägt ebenfalls zu unserer operativen Flexibilität bei.

Zur Unterstützung unserer langfristigen Wachstumsstrategie haben wir zudem eine neue Kreditfazilität mit J.P. Morgan Chase vereinbart. Diese Vereinbarung ist für das Unternehmen wegweisend. Wir haben unsere Kreditplattform weltweit zu deutlich verbesserten Konditionen standardisiert. Mit diesem Schritt optimieren wir unsere Kapitalkosten und sichern uns die nötige Liquidität, um die nächste Phase unserer globalen Expansion anzugehen", so Sagr weiter.

"Auf der Grundlage unserer Rekordgewinne und einer modernisierten Kapitalstruktur blicken wir voller Zuversicht auf das verbleibende Jahr 2026 und sind überzeugt, dass wir unsere weltweiten Aktivitäten ausbauen und unseren Aktionären attraktive Renditen bieten werden."

Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025

Der Nettoumsatz belief sich im Geschäftsjahr, das am 31. Januar 2026 endete, auf 210,9 Mio. US-Dollar ein Anstieg um 52,5 Mio. US-Dollar bzw. 33,1 gegenüber 158,4 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Wachstum war primär auf höhere Absatzvolumen in unseren Kernmärkten im Nahen Osten, in Kanada und in den USA zurückzuführen.

Der Bruttogewinn betrug 69,5 Mio. US-Dollar bzw. 33 des Nettoumsatzes, verglichen mit 53,2 Mio. US-Dollar bzw. 34 des Nettoumsatzes im Vorjahr. Die Verbesserung um 16,3 Mio. Dollar ist auf höhere Absatzvolumen und weltweit konstante Bruttomargen zurückzuführen.

Die allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich auf 35,3 Mio. US-Dollar, verglichen mit 28,0 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Der Anstieg um 7,3 Mio. US-Dollar resultierte in erster Linie aus höheren Personalkosten und Honoraren, darunter etwa 1,0 Mio. US-Dollar für die Sarbanes-Oxley-404-Compliance in Verbindung mit unserem Übergang vom Status eines "Non-Accelerated Filer" zu einem "Accelerated Filer". Hierin ist auch eine einmalige Abfindungszahlung in Höhe von rund 2,0 Mio. US-Dollar in Verbindung mit dem Ausscheiden des bisherigen CEO enthalten.

Die Vertriebskosten beliefen sich auf 4,7 Mio. US-Dollar, gegenüber 4,9 Mio. US-Dollar in den Geschäftsjahren, die am 31. Januar 2026 bzw. 2025 endeten. Der Rückgang um 0,2 Mio. US-Dollar war vor allem auf geringere Personalkosten im Laufe des Jahres zurückzuführen.

Die Nettozinsaufwendungen betrugen in den am 31. Januar 2026 bzw. 2025 beendeten Geschäftsjahren 1,8 Mio. bzw. 1,9 Mio. US-Dollar. Der Rückgang um 0,1 Mio. Dollar war das Ergebnis einer allgemeinen Zinssenkung im Berichtsjahr.

Die weltweiten effektiven Steuerquoten ("ETR") des Unternehmens beliefen sich in den am 31. Januar 2026 bzw. 2025 beendeten Geschäftsjahren auf 24,9 und 29,1 %. Die Veränderung der effektiven Steuerquote (ETR) war größtenteils auf Verschiebungen im Verhältnis von Gewinnen und Verlusten in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten sowie auf die Einbeziehung des inländischen "Global Intangible Low-Taxed Income" (GILTI) zurückzuführen.

Der den Stammaktien zurechenbare Nettogewinn lag für das am 31. Januar 2026 endende Geschäftsjahr bei 17,0 Mio. US-Dollar bzw. 2,09 US-Dollar je verwässerter Aktie, verglichen mit 9,0 Mio. US-Dollar bzw. 1,12 US-Dollar je verwässerter Aktie im Vorjahr. Die Steigerung um 89 beruht auf dem oben erwähnten deutlichen Anstieg des Absatzvolumens und der operativen Effizienz, der teilweise durch die genannten einmaligen Aufwendungen und Beträge aus nicht kontrollierenden Beteiligungen kompensiert wurde.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (das "Unternehmen") ist ein weltweit führender Anbieter vorisolierter Rohrleitungen und Leckerkennungssysteme für die Öl- und Gasförderung, Fernwärme und -kühlung sowie andere Anwendungen. Es nutzt sein umfangreiches Know-how in den Bereichen Konstruktion und Fertigung, um Rohrleitungslösungen zu entwickeln, die komplexe Herausforderungen beim sicheren und effizienten Transport vieler Arten von Flüssigkeiten bewältigen. Insgesamt ist das Unternehmen an dreizehn Standorten in sieben Ländern tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und andere Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Begriffe auszeichnen, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und unterliegen damit den Safe-Harbor-Bestimmungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwartete zukünftige Performance und Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Diese Aussagen sollten vor dem Hintergrund der zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten betrachtet werden, die mit der Geschäftstätigkeit und dem Geschäftsumfeld des Unternehmens verbunden sind. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: (i) Schwankungen der Erdöl- und Erdgaspreise und deren Auswirkungen auf das Auftragsvolumen der Kunden für die Produkte des Unternehmens; (ii) die Fähigkeit des Unternehmens, Rohstoffe zu günstigen Preisen zu erwerben und vorteilhafte Beziehungen zu seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; (iii) Streichungen bei den staatlichen Ausgaben für Projekte, die Produkte des Unternehmens verwenden, und Liquiditätsherausforderungen der nicht staatlichen Kunden des Unternehmens und den Zugang zu Kapitalmitteln; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zurückzuzahlen und auslaufende internationale Kreditfazilitäten zu erneuern; (v) die Fähigkeit des Unternehmens, seinen strategischen Plan effektiv umzusetzen und eine nachhaltige Rentabilität und einen positiven Cashflow zu erzielen; (vi) die Fähigkeit des Unternehmens, eine langfristige Forderung im Zusammenhang mit einem Projekt im Nahen Osten einzutreiben; (vii) die Fähigkeit des Unternehmens, Änderungen der Steuervorschriften und -gesetze zu interpretieren; (viii) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Nettobetriebsverlustvorträge zu nutzen; (ix) Rückbuchungen von zuvor erfassten Umsätzen und Gewinnen, die aus ungenauen Schätzungen im Zusammenhang mit der "über die Zeit" vorgenommenen Umsatzrealisierung des Unternehmens resultieren; (x) das Versäumnis des Unternehmens, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung einzurichten und aufrechtzuerhalten; (xi) der Zeitpunkt des Auftragseingangs, der Ausführung, der Lieferung und der Abnahme der Produkte des Unternehmens; (xii) die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich Abschlagsvereinbarungen für Großaufträge auszuhandeln; (xiii) die aggressive Preisgestaltung bestehender Konkurrenten und der Eintritt neuer Konkurrenten in die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist; (xiv) die Fähigkeit des Unternehmens, Produkte ohne versteckte Mängel herzustellen und Regressansprüche gegenüber Lieferanten geltend zu machen, die dem Unternehmen möglicherweise fehlerhafte Werkstoffe liefern; (xv) Kürzungen oder Stornierungen von Aufträgen, die im Auftragsbestand des Unternehmens enthalten sind; (xvi) Risiken und Unwägbarkeiten, die für die internationalen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens spezifisch sind; (xvii) die Fähigkeit des Unternehmens, Führungskräfte und wichtiges Personal zu gewinnen und zu halten; (xviii) die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile seiner Wachstumsinitiativen zu erzielen; (xix) die Auswirkungen von Pandemien und anderen öffentlichen Gesundheitskrisen auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeiten; und (xx) die Auswirkungen von Cybersecurity-Bedrohungen auf die Informationstechnologiesysteme des Unternehmens. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere Leser werden dringend gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Ausführlichere Informationen zu Faktoren, die unsere Performance beeinflussen können, finden Sie in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, die unter https://www.sec.gov sowie im Bereich "Investor Center" auf unserer Website (http://investors.permapipe.com) abrufbar sind.

Das Geschäftsjahr des Unternehmens endet am 31. Januar. Die als 2025, 2024 und 2023 bezeichneten Jahre, Ergebnisse und Salden beziehen sich jeweils auf die am 31. Januar 2026, 2025 bzw. 2024 beendeten Geschäftsjahre.

Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen des Unternehmens für das am 31. Januar 2026 endende Geschäftsjahr, einschließlich der Erläuterungen und Analysen der Geschäftsleitung zur Finanzlage und zu den Geschäftsergebnissen des Unternehmens, sind im Jahresbericht des Unternehmens auf Form 10-K für das am 31. Januar 2026 endende Geschäftsjahr enthalten, der zeitnah zur Veröffentlichung dieses Dokuments bei der Securities and Exchange Commission eingereicht sowie unter www.sec.gov und www.permapipe.com bereitgestellt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN ZUSAMMENFASSUNG DER KONSOLIDIERTEN BILANZ (in Tausenden, ausgenommen Beträge je Aktie (Ungeprüft) Drei Monate bis 31. Januar Geschäftsjahr bis 31. Januar 2026 2025 2026 2025 Nettoumsatz 55.129 44.987 210.925 158.384 Bruttogewinn 17.337 15.171 69.488 53.248 Summe Betriebsausgaben 10.367 9.732 40.039 32.947 Betriebsergebnis 6.970 5.439 29.449 20.301 Zinsaufwand, netto 505 451 1.822 1.940 Sonstige (Aufwendungen) Erträge, netto (58 262 (134 107 Ertrag vor Ertragssteuern 6.407 5.250 27.493 18.468 Ertragssteueraufwand 787 1.685 6.844 5.377 Nettogewinn 5.620 3.565 20.649 13.091 Abzüglich: Auf Minderheitsbeteiligungen entfallender Nettogewinn 702 1.805 3.614 4.108 Auf Stammaktien entfallender Nettogewinn 4.918 1.760 17.035 8.983 Gewichteter Durchschnitt der Stammaktien in Umlauf Unverwässert 8.103 7.983 8.047 7.956 Verwässert 8.206 8.073 8.148 8.015 Ergebnis je Aktie Unverwässert 0,61 0,22 2,12 1,13 Verwässert 0,60 0,22 2,09 1,12 Hinweis: Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie kann durch Rundungen beeinflusst werden.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN ZUSAMMENFASSUNG DER KONSOLIDIERTEN BILANZ (Angaben in Tausend (Ungeprüft) 31. Januar 2026 2025 AKTIVA Umlaufvermögen 146.734 108.802 Langfristige Vermögenswerte 70.752 56.439 Summe Aktiva 217.486 165.241 PASSIVA UND AKTIENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten 79.789 54.063 Langfristige Verbindlichkeiten 31.396 28.073 Summe Passiva 111.185 82.136 Minderheitsbeteiligungen 15.663 10.967 Eigenkapital 90.638 72.138 Summe Passiva und Eigenkapital 217.486 165.241

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ÜBERLEITUNG VON NON-GAAP-KENNZAHLEN

BEREINIGTES ERGEBNIS VOR STEUERN

(Angaben in Tausend)

(Ungeprüft)

Die folgenden Angaben enthalten eine Überleitung der Non-GAAP-Kennzahl "bereinigtes Ergebnis vor Ertragsteuern" auf das nach den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) ermittelte Ergebnis vor Steuern für die zum 31. Januar 2026 bzw. 2025 endenden Drei- und Zwölfmonatszeiträume. Diese Überleitung soll Anlegern hilfreiche Informationen für die Bewertung der Unternehmensleistung bereitstellen. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern enthält bestimmte Anpassungen, die nachstehend erläutert werden. Diese Finanzkennzahl ist keine Alternative zum Ergebnis vor Ertragsteuern oder anderen finanziellen Leistungskennzahlen, die GAAP-konform ermittelt werden. Nach Ansicht des Unternehmens ermöglicht die Ausblendung bestimmter Posten aus dem Ergebnis vor Steuern den Anlegern eine aussagekräftigere Bewertung der operativen Performance des Unternehmens und die Erkennung von Trends, die aufgrund der Schwankungen und der Seltenheit dieser Posten möglicherweise nicht offensichtlich sind. Darüber hinaus ist das Unternehmen der Überzeugung, dass diese Kennzahl Investoren wichtige Informationen für den Vergleich der Ergebnisse zwischen verschiedenen Zeiträumen und der Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche vermittelt.

Für bestimmte Posten wurden folgende Anpassungen vorgenommen: (i) eine einmalige Belastung im Zusammenhang mit der vorzeitigen Auszahlung von Vergütungen für Führungskräfte; (ii) eine einmalige Belastung aus einem Vergleich in einem Rechtsstreit; und (iii) sonstige einmalige Posten. Diese Non-GAAP-Kennzahlen werden bereitgestellt, um dem Nutzer ein umfassenderes Verständnis der gegenwärtigen finanziellen Leistung des Unternehmens zu vermitteln, und sind möglicherweise nicht mit gleichnamigen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der GAAP- und Non-GAAP-Finanzkennzahlen:

Drei Monate bis Zwölf Monate bis 31. Januar 2026 31. Januar 2025 31. Januar 2026 31. Januar 2025 Ergebnis vor Ertragsteuern (GAAP wie berichtet) 6.407 5.250 27.493 18.468 Vorzeitige Auszahlung bestimmter Vergütungen für Führungskräfte 2.018 Beilegung von Rechtsstreitigkeiten 35 Sonstige einmalige Aufwendungen 88 517 Bereinigtes Ergebnis vor Steuern 6.407 5.250 29.599 19.020

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