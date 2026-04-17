Byondis B.V., ein unabhängiges biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative zielgerichtete Medikamente für Krebspatienten entwickelt, wird seine erstklassigen Technologieplattformen für Antifolat- und Phosphonat-Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) in Poster-Sitzungen auf der Jahrestagung 2026 der American Society for Cancer Research (AACR) in San Diego, Kalifornien, von heute bis zum 22. April vorstellen.

Dr. Wim Dokter, Chief Scientific Officer bei Byondis, sagte: "Die Forschungsergebnisse, die wir auf der AACR präsentieren, unterstreichen das Potenzial unserer beiden hochmodernen ADC-Technologieplattformen, die wesentlichen Einschränkungen der derzeitigen therapeutischen Ansätze in der Krebsbehandlung zu überwinden. Unsere erstklassige Antifolat-Linker-Wirkstoff-Plattform zeichnet sich durch einen orthogonalen Wirkmechanismus aus, der auf klinisch validierter Biologie basiert. Dieser Ansatz wurde entwickelt, um erworbene Resistenzen zu bekämpfen, die bei aktuellen ADC-Behandlungen auftreten können, und ist somit für den Einsatz in allen Behandlungslinien geeignet. Unsere Phosphonat-Linker-Wirkstoff-Plattform bietet einen komplementären Wirkmechanismus, der neue Behandlungsoptionen für Patienten bieten kann, einschließlich solcher, die möglicherweise nicht auf eine Immuntherapie ansprechen. Beide Plattformen unterstreichen unsere Mission, bahnbrechende Lösungen zu liefern und eine neue Generation von Krebstherapeutika für Patienten zu ermöglichen."

Antifolat-ADCs, eine neuartige Linker-Wirkstoff-Plattform für die gezielte Therapie mit einem klar differenzierten Wirkmechanismus (Abstract-Nr.: 3178/13)

Sitzungskategorie: Experimentelle und molekulare Therapeutika

Sitzungstitel: Ausnutzung von Schwachstellen der Zelloberfläche zur Überwindung therapeutischer Resistenzen

Zeit: 20. April, 14:00 17:00 Uhr

Die Resistenz gegen weit verbreitete ADC-Wirkstoffe wie Topoisomerase-I- und Tubulin-Inhibitoren nimmt zu, was die Notwendigkeit differenzierter Ansätze unterstreicht. Byondis hat die klinisch validierte Klasse der Antifolate neu beleuchtet und eine proprietäre Antifolat-Linker-Wirkstoff-Plattform entwickelt, die einen differenzierten und validierten Wirkmechanismus mit einem Wirkstoff bietet, der darauf ausgelegt ist, systemische Nebenwirkungen zu überwinden.

Der optimierte Wirkstoff zeigt eine Wirksamkeit im niedrigen bis subnanomolaren Bereich, eine starke Hemmung der Dihydrofolatreduktase (DHFR) und eine breite In-vitro-Zytotoxizität in Zelllinien. Er zeigt zudem keine Wechselwirkung mit wichtigen resistenzassoziierten Transportern (BCRP, PGP) und verfügt über günstige physikalisch-chemische Eigenschaften, was die Herstellung im GMP-Maßstab und die ADC-Kompatibilität unterstützt. Ein Glucuronid-basierter Linker verbessert den therapeutischen Index bei gleichzeitiger Beibehaltung günstiger physikalisch-chemischer Eigenschaften, wodurch die ADC-Stabilität gewahrt bleibt und potenzielle Strategien mit zwei Wirkstoffen ermöglicht werden.

Das führende Antifolat-ADC von Byondis, das auf ein nicht näher bezeichnetes Tumorantigen abzielt, hat eine starke In-vitro-Aktivität gezeigt und in Patienten-abgeleiteten Xenotransplantatmodellen bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) und Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich (HNSCC) robuste Tumorregressionen erzielt, ohne dass bei wirksamen Dosen signifikante Toxizität auftrat. Dieses differenzierte Profil unterstützt eine breite Anwendbarkeit bei Tumoren und positioniert das Präparat für den Einsatz von der Erstlinientherapie bis hin zu Kombinationsansätzen.

Phosphonat-Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, eine innovative, immunstimulierende Klasse von ADCs, die eine Inside-Out-Aktivierung von V?9Vd2-T-Zellen bewirken und so eine selektive Abtötung von Tumorzellen ermöglichen (Abstract-Nr.: 6921/2)

Sitzungskategorie: Immunologie

Sitzungstitel: Antikörper-Wirkstoff-Konjugate 2

Zeit: 22. April, 9:00-12:00 Uhr

Als Antwort auf einen dringenden Bedarf bei Patienten, die nicht auf eine Immuntherapie ansprechen, wurde die Linker-Wirkstoff-Plattform von Byondis, ByonBoost, entwickelt, um V?9Vd2 (?d)-T-Zellen in der Tumormikroumgebung zu aktivieren. Dies ermöglicht eine gezielte Verabreichung mit immunologischer Antitumorwirkung und ist kompatibel mit Konzepten für Einzel- und Doppelwirkstoffe.

Gamma-Delta (?d)-T-Zellen sind potente zytotoxische Effektorzellen, die Tumorzellen unabhängig von der MHC-Präsentation eliminieren und mit verbesserten klinischen Ergebnissen assoziiert sind. Bisherige Ansätze zur Aktivierung von V?9Vd2-T-Zellen waren jedoch durch mangelnde Tumorspezifität und kurze Halbwertszeit eingeschränkt.

Um diese Einschränkungen zu beheben, hat Byondis tumor-spezifische Phosphonat-ADCs entwickelt, die Wirkstoffe selektiv an Tumorzellen abgeben und so eine Inside-Out-Aktivierung von V?9Vd2-T-Zellen ermöglichen. Diese ADCs kombinieren einen Antikörper, der auf ein tumorassoziiertes Antigen (TAA) abzielt, mit einer spaltbaren Phosphonat-Wirkstoffladung und wurden erfolgreich bei verschiedenen Zielmolekülen eingesetzt, darunter CD123, CD20, TROP2 und HER2. Sie bewirken eine robuste und zielgerichtete Immunaktivierung, die in vitro die Freisetzung von Zytokinen, Degranulation und die Abtötung von Tumorzellen induziert, auch in Studien, in denen primäres Patientenmaterial verwendet wurde. In nicht-humanen Primatenmodellen zeigte der Leitkandidat eine ausgezeichnete Verträglichkeit ohne klinische Anzeichen eines Zytokinfreisetzungssyndroms (CRS), selbst bei hohen Dosen.

Diese modulare Plattform ermöglicht den doppelten Wirkmechanismus der direkten Tumorzielerkennung und der Immunaktivierung unter Beibehaltung der Effektor-Funktion des Antikörpers. Mit ihrer breiten Anwendbarkeit über verschiedene Tumortypen hinweg und der Kompatibilität mit zahlreichen Antikörpern stellt sie einen differenzierten und skalierbaren Ansatz für die gezielte Immuntherapie dar.

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Über Byondis

Von dem Ziel geleitet, das Leben der Patienten zu verbessern, entwickelt Byondis als unabhängiges, vollständig integriertes biopharmazeutisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen innovative zielgerichtete Krebsmedikamente. Das Unternehmen entwickelt neue biologische Wirkstoffe (New Biological Entities, NBEs) mit Schwerpunkt auf Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten.

Das Entwicklungsportfolio von Byondis stützt sich auf Fachwissen in den Bereichen Linker-Drug-Technologie (LD), Antikörper-Wirkstoff-Konjugation und Krankheitsbiologie. Die vollständig integrierten Arzneimittelentwicklungskapazitäten von Byondis decken alle Phasen ab, von der präklinischen und klinischen Forschung und Entwicklung über die Herstellung klinischer Chargen der ausgewählten Produktkandidaten bis hin zu Zulassungsanträgen, die alle intern durchgeführt werden.

Das Unternehmen verfügt über ein engagiertes Team von mehr als 200 Mitarbeitern, die in den hochmodernen Forschungs- und Entwicklungs- sowie GMP-Produktionsanlagen in Nijmegen, Niederlande, tätig sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.byondis.com.

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