Redwood AI kündigt Zusammenarbeit mit Aidos Innovations an, die darauf abzielt, die Kooperation zwischen der Regierung von British Columbia, der kanadischen Bundesregierung sowie lokalen Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf öffentliche Sicherheit zu verbessern, um die Fentanyl-Krise in British Columbia zu bekämpfen

Die "Track and Trace"-Initiative zielt darauf ab, KI-gestützte Instrumente zur Erkennung, Zuordnung und Entscheidungsfindung zu kombinieren, um die Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und des Gesundheitswesens zu stärken

Vancouver, Kanada - 17. April 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) ("Redwood" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine zweijährige Kooperationsvereinbarung (die "Zusammenarbeit") mit Aidos Innovations ("Aidos") in Bezug auf ein "Track and Trace"-Pilotprogramm abgeschlossen hat, in deren Rahmen es mit der Royal Canadian Mounted Police (RCMP), dem Victoria Police Department (VICPD) und der Canada Border Services Agency (CBSA) zusammenarbeiten wird, um eine KI-gestützte Analyseplattform für den Nachweis und die Vorhersage toxischer Opioide, einschließlich Fentanyl, in Vancouver und Victoria zu entwickeln, wobei Potenzial für eine breitere Anwendung in ganz Kanada besteht. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Reaktion der Region auf die Fentanyl-Krise zu stärken, indem sie eine stärker koordinierte und datengestützte Übersicht über die Opioidaktivität in diesen beiden großen urbanen Zentren bereitstellt. Gleichzeitig unterstützt sie umfassendere Ziele der öffentlichen Sicherheit, der Grenzsicherung und der nationalen Gefahrenaufklärung durch verbesserte Koordination, ein frühzeitigeres Erkennen von Veränderungen im illegalen Drogenangebot sowie schnellere Reaktionen auf neu entstehende Bedrohungen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Redwood mit Aidos zusammenarbeiten, um eine Analyseplattform für die Erkennung und Vorhersage von Opioiden in Vancouver und Victoria zu konzipieren, aufzubauen und bereitzustellen. Das zweijährige Projekt wird sich auf den Aufbau und den Einsatz dieses Systems in beiden Städten konzentrieren, um zeitnahe und umsetzbare Informationen zur Opioidaktivität zu liefern. RCMP, VICPD und CBSA werden als wichtige Partner mitwirken und dabei helfen, die Entwicklung und Nutzung des Tools so zu steuern, dass es die operativen und nachrichtendienstlichen Anforderungen an vorderster Front in ihren Zuständigkeitsbereichen unterstützt. Neben der Unterstützung der nachrichtendienstlichen Arbeit der Strafverfolgungsbehörden soll die Plattform die gemeinsame Lageübersicht der beteiligten Behörden verbessern und zu einer stärker koordinierten regionalen Reaktion auf Aktivitäten im Zusammenhang mit toxischen Drogen beitragen. Die Zusammenarbeit soll voraussichtlich die Entwicklung interaktiver Dashboards, Lageberichte und weiterer Entscheidungsunterstützungsinstrumente umfassen, die darauf ausgelegt sind, den beteiligten Behörden zu helfen, aufkommende Opioidaktivitäten effektiver zu interpretieren und darauf zu reagieren. Das Projekt soll durch eine schrittweise Implementierung umgesetzt werden, beginnend mit Prototypen von Systemen und repräsentativen Datenumgebungen, bis hin zur Integration von Live-Daten, wenn die technischen, Governance- und behördlichen Anforderungen festgelegt sind. Im Laufe der Entwicklung ist die Plattformarchitektur so konzipiert, dass sie auf weitere Jurisdiktionen ausgedehnt werden und angrenzende Anwendungsfälle in Bezug auf die öffentliche Sicherheit unterstützen kann.

Gemäß den Bedingungen der Zusammenarbeit wird Redwood das Eigentum an seiner zugrunde liegenden Plattform, der Software, den Analysemethoden sowie an sonstigen geistigen Hintergrunds-Eigentumsrechten behalten, während Aidos das Eigentum an seinen Daten und anderen proprietären Beiträgen zum Projekt behält; dabei räumt jede Partei der anderen eine begrenzte und spezifische Lizenz für die Zwecke der Zusammenarbeit ein.

Abbildung 1 - vordere Reihe, von links nach rechts: Mark MacLachlan, Dean, Faculty of Science UBC; Dr. Matthew A. Roberts, Managing Director, Aidos; Dr. Benoit-Antoine Bacon, President und Vice-Chancellor, UBC; Nina Krieger, Ministerin für öffentliche Sicherheit und Generalstaatsanwältin von British Columbia; Josie Osborne, Gesundheitsministerin von British Columbia; Fiona Wilson, Polizeipräsidentin, Victoria Police Department; and Dr. Pouya Azar, Direktor, Aidos.

"Track and Trace" ist als Frühwarnsystem für gefährliche Drogen konzipiert und dient der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit durch den Austausch von Informationen, die frühzeitige Erkennung neu auftretender Drogenbedrohungen und einen besseren Überblick über Veränderungen im illegalen Drogenhandel. "Track and Trace" zielt darauf ab, zwei einander ergänzende Funktionen innerhalb der umfassenderen Initiative zu kombinieren. "Track" soll Veränderungen im Angebot illegaler Drogen aufspüren, sobald diese auftreten, und zwar durch automatisierte Analyse, KI-gestützte Auswertung sowie die frühzeitige Erkennung sich verändernder chemischer Muster und regionaler Risiken; "Trace" soll die Rückverfolgung unterstützen, indem es isotopenbasierte molekulare Marker nutzt, um legitime Produktions- und Vertriebswege von umgeleiteten oder illegalen Quellen zu unterscheiden. Gemeinsam sind diese Fähigkeiten darauf ausgelegt, eine frühzeitigere Warnung, ein besseres Lagebewusstsein sowie stärker koordinierte Reaktionen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit zu unterstützen. Aidos und Redwood arbeiten zusammen, um "Track and Trace" als praktische Plattform für die Nutzung durch Partner im Bereich öffentliche Sicherheit und Gesundheit in der Praxis voranzutreiben. Aidos ist eine gemeinnützige Einrichtung, die sich auf die Umsetzung modernster Wissenschaften in reale Lösungen für Personen mit Substanzmissbrauch konzentriert. Ziel ist es, zugängliche Tools, Therapien und Technologien zu entwickeln, die Patienten, Kliniker und Mitarbeiter an vorderster Front unterstützen. Das Forschungsportfolio umfasst Diagnose-Tools, digitale Wiederherstellungstechnologien, forensische Anwendungen und fortschrittliche Therapeutika, die auf kurz-, mittel- und langfristige Auswirkungen ausgerichtet sind.[i] Dieser Schwerpunkt auf praktischer, wissenschaftlich fundierter Schadensminderung ergänzt Redwoods Expertise bei der Bereitstellung fortschrittlicher künstlicher Intelligenz in realen Umgebungen mit hohem Stellenwert.

Abbildung 2 - von links nach rechts: Kristian Thorlund, President & Direktor, Redwood; Glenn Sammis, Head of Chemistry, Redwood; Louis Dron, CEO, Redwood; und Nina Krieger, Ministerin für öffentliche Sicherheit und Generalstaatsanwältin von British Columbia.

"Redwood wurde unter der Prämisse gegründet, dass fortschrittliche KI auf Probleme angewendet werden sollte, die für das Leben der Menschen am wichtigsten sind. Durch die Kombination unserer prädiktiven Technologien mit dem fundierten Wissen von Aidos in Bezug auf Substanzmissbrauchsstörungen und der gelebten Realität der Opioidkrise, beabsichtigen wir, Entscheidungsträgern und Organisationen im Bereich der öffentlichen Sicherheit - einschließlich Strafverfolgungs- und Grenzbehörden sowie Partnern im Gesundheitswesen - bessere Instrumente an die Hand zu geben, um Todesfälle zu verhindern, toxische Lieferketten zu unterbrechen und die am stärksten betroffenen Gemeinschaften zu unterstützen", sagte Louis Dron, CEO von Redwood AI.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.

"Louis Dron"

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

E-Mail: investors@redwoodai.com

Die CSE und ihr Informationsdienstleister haben diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen darstellen, "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Begriffe wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "könnte", "sollte", "wird", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und umfassen in dieser Pressemitteilung Aussagen bezüglich der Zusammenarbeit, des "Track and Trace"-Programms, der Entwicklung und des potenziellen Einsatzes der KI-gestützten Plattform und der damit verbundenen Tools, der erwarteten Rollen von Aidos und der Partner in der Strafverfolgung und der erwartete Nutzen der Zusammenarbeit und des "Track and Trace"-Programms für die öffentliche Sicherheit und die Schadensbegrenzung. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig darauf verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

#_ednref1 https://www.aidosinnovations.ai/

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83820Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83820&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7579221093Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.