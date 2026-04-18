Osnabrück (ots) -Deutschlands Verbraucherschützer drängen auf mehr Zeit für die Gesundheitsreform. "Wir finden es schwierig, dass die Reform so übers Knie gebrochen wird", sagte Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverband vzbv, im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz, Samstagsausgabe). "In nicht einmal zwei Wochen soll der Gesetzentwurf vorgelegt werden. So richtig es ist, Tempo zu machen, so gefährlich wäre ein Schnellschuss."Bei so einem Großprojekt braucht es eine vernünftige Expertenanhörung und Diskussion, so Pop weiter. "Deswegen wäre unser Wunsch, dass sich die Regierung etwas mehr Zeit nimmt, damit die Gesundheitsreform gelingt."Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte am Donnerstag ihren Gesetzentwurf für die Reform auf den Tisch gelegt, mit der schon im kommenden Jahr 20 Milliarden Euro eingespart werden sollen, um weitere Beitragssteigerungen zu verhindern. Nach dem Wunsch von Kanzler Friedrich Merz soll die Reform noch im April das Kabinett passieren und noch vor der Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden.In den meisten Punkten steht der vzbv hinter Warken. "Wir haben eines der teuersten, aber nicht der effektivsten Gesundheitssysteme auf der Welt. Für den Ehrgeiz, daran endlich etwas zu ändern und die gesetzlich Versicherten zu entlasten, gibt es deswegen grundsätzlich volle Unterstützung von uns", sagte Pop zu noz.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6257830