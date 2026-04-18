Jahrelang bereitete die Delivery Hero-Aktie ihren Anteilseigner keine besonders große Freude. Doch nun scheint sich der Wind zu drehen. Vergangene Woche konnte der Lieferdienst seinen Aktienkurs um +25% steigern. Warum liefert Delivery Hero endlich an der Börse und sollten Anleger jetzt mit dabei sein? Uber erhöht die Beteiligung Die große Nachricht der letzten Tage war die Aufstockung der Beteiligung des Fahrdienstleisters und Lieferdienstes Uber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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