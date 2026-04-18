Nachdem der Kurs der TKMS-Aktie zuletzt unter Druck geraten war und eine Korrekturphase durchlaufen hatte, zeigte sich gestern eine Gegenbewegung von +5,5%. Vom lokalen Tief sind es sogar knapp +30%. Die Erholung bringt neues Momentum in den Chart, nachdem wichtige Unterstützungen verteidigt werden konnten. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur TKMS-Aktie Vom lokalen Hoch am 22. Januar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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