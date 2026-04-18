De.mem überzeugt mit starken Zahlen und nachhaltigem Wachstumspfad

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Das australische, international tätige Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem hat Ende Februar sein Jahresergebnis 2025 veröffentlicht und den Investoren neue Rekordwerte beim Umsatz, Marge und EBITDA geliefert. Firmenchef Andreas Kröll bezeichnet die jüngst veröffentlichten Zahlen als einen strukturellen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Das Unternehmen sieht sich auf Kurs für ein weiteres Rekordergebniss im gesamten Jahresverlauf 2026.

De.mem erreichte 2025 Rekordumsätze und Rekordmargen. Besonders hervorzuheben sei laut Firmenchef Kröll jedoch, dass De.mem erstmals für ein vollständiges Kalenderjahr ein positives bereinigtes EBITDA erzielen konnte. Das Rekord-bereinigte EBITDA in Höhe von 1,6 Mio. AUD wird als wichtigste Entwicklung und als operativer Wendepunkt eingeordnet. Auch die anderen berichteten Zahlen seien nach den durchweg guten Quartalsberichten positiv erwartbar gewesen und würden den guten Geschäftsverlauf von De.mem unterstreichen.

Im Geschäftsjahr 2024 war das bereinigte EBITDA mit minus 60.000 AUD noch leicht negativ gewesen. Das bereinigte EBITDA schließt aktienbasierte Vergütungen, Kosten für Unternehmensakquisitionen sowie andere einmalige Posten aus. Jedoch beinhaltet das Ergebnis weiterhin Investitionen in die Membran-F&E-Aktivitäten in Singapur sowie in die beginnende Markteinführung der Produkte zur Wasserfiltration für Privathaushalte. Damit stärkt De.mem seine eigene Technologieplattform und legt die Basis für zukünftige Umsatzpotenziale.

Dynamisches Wachstum über Branchenniveau

Was den Umsatz des Unternehmens betrifft, lief es 2025 für De.mem ebenfalls bestens, denn dieser stieg auf Jahressicht kräftig an. So konnte De.mem einen Rekordumsatz von 29,9 Mio. AUD vermelden, was einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch im Vergleich zu Mitbewerbern hebt sich dieser Wert deutlich ab: De.mems Umsatzwachstum liege deutlich über dem Branchendurchschnitt. Treiber dieser außerordentlich positiven Entwicklung waren vor allem die wiederkehrenden Dienstleistungen, das Geschäft mit Spezialchemikalien und das zusätzliche Cross-Selling bei Industriekunden.

Erfolgsserie setzt sich fort

Seit 2019 erzielte das Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) der Zahlungseingänge von rund 24 Prozent. Diese Entwicklung spiegelt die konsequente Umsetzung der Strategie wider, den Anteil wiederkehrender Umsätze systematisch auszubauen. Besonders bemerkenswert sei die Serie von 27 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum der Zahlungseingänge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal. Diese Dynamik soll sich auch 2026 fortsetzen.

Einen weiteren großen Anteil am guten Geschäftsverlauf bei De.mem hat die jüngste Akquisition. Das im Bergbau-Sektor tätige Unternehmen Core Chemicals wurde 2025 übernommen und vollständig integriert. Durch den Zusammenschluss ergab sich bereits im vergangenen Jahr ein pro-forma bereinigtes EBITDA von 1,6 Mio. AUD für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025.

Akquisition als Wachstumstreiber

Im laufenden Geschäftsjahr 2026 wird der Geschäftsbetrieb von Core Chemicals ihren ersten vollen Jahresumsatz- und Gewinnbeitrag liefern. Dies ergibt sich unter anderem aus bedeutenden Cross-Selling-Möglichkeiten. Denn die Produkte von Core Chemicals ergänzen das De.mem-Portfolio und werden nun ebenfalls den bestehenden 15 Goldminenkunden von De.mem angeboten. Im Gegenzug wird das diversifizierte Produktangebot von De.mem den bestehenden Goldminenkunden von Core Chemicals zur Verfügung gestellt. Über ihre bestehenden Aktivitäten in Perth beliefert De.mem bereits mehrere Goldminenkunden in Westaustralien mit Spezialchemikalien wie Entkalkungsmitteln sowie mit Wasser- und Abwasseraufbereitungsdienstleistungen.

Hinzu kommt ein bedeutendes geografisches Expansionspotenzial. Der Erwerb bietet eine gute Gelegenheit, das Angebot von Core Chemicals auf die östlichen Bundesstaaten Australiens sowie auf die Pazifikregion auszuweiten, denn Core Chemicals ist derzeit ausschließlich in Westaustralien tätig. De.mem arbeitet bereits mit zahlreichen Goldminenkunden in Tasmanien, Queensland und Papua-Neuguinea zusammen.

Ausblick: Neue Rekorde in Reichweite

Insgesamt sieht sich De.mem damit auf Kurs fürs das laufende Geschäftsjahr 2026. Mit dem Ganzjahresbeitrag von Core Chemicals und der fortgesetzten Entwicklung im heimischen Wassermarkt gilt das Unternehmen als gut positioniert, um das Gewinnwachstum weiter zu steigern und 2026 neue Rekorde zu erreichen.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien



Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-de-mem-praesentiert-neue-rekordwerte/5085370/

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