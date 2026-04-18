Deine WordPress-Site lädt. Eine Sekunde. Zwei Sekunden. Dann sind die Besucher:innen weg. Kein Klick, keine Anfrage, kein Umsatz. Schlechte WordPress-Performance ist für viele Alltag. Und das Tückische: Die meisten wissen gar nicht, dass es passiert. 1. Zu viele Plugins fressen die Ladezeit Jedes aktive Plugin lädt zusätzliche Dateien, macht Datenbankabfragen und erhöht die Serverlast. Bei zehn oder mehr Plugins summiert sich das schnell zu spürbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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