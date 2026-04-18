© Foto: Revierfoto - RevierfotoDie Gerresheimer AG bleibt im Fokus: Nach Bilanzsorgen bringen Kreditgeber-Zugeständnisse und Centor-Verkauf Hoffnung. Doch die abgelehnte Übernahme durch Silgan Holdings sorgt für neue Unsicherheit.Nach den heftigen Kursturbulenzen der vergangenen Wochen bleibt die Aktie der Gerresheimer AG auch Mitte April die meistdiskutierte Einzelaktie auf wallstreetONLINE. Der Düsseldorfer Hersteller von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie steht weiterhin im Fokus, nachdem Bilanzunsicherheiten und die Prüfung des Konzernabschlusses für erhebliche Verunsicherung gesorgt hatten. Für zwischenzeitliche Erleichterung sorgte zuletzt die Einigung mit den Kreditgebern: Diese stimmten einer …Den vollständigen Artikel lesen
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