Wolfram-Boom: American Tungsten und Deutsche Rohstoff AG könnten von Versorgungsengpass profitieren

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Der globale Markt für strategische Metalle steht vor einer drastischen Neuordnung. Da Wolfram und Antimon für die moderne Wehrtechnik und die Halbleiterindustrie unverzichtbar sind, suchen westliche Staaten händeringend nach Alternativen zur dominierenden Versorgung aus China. In diesem spannungsgeladenen Umfeld positionieren sich spezialisierte Akteure neu, um die kritische Lücke in der Lieferkette zu schließen.

American Tungsten & Antimony forciert US-Unabhängigkeit

Im Zentrum der aktuellen Bemühungen um eine autarke Versorgung in Nordamerika steht die American Tungsten & Antimony Ltd. (WKN: A41XT2 / ISIN: AU0000445603). Das Unternehmen verfolgt die Strategie, durch die Sanierung von Verarbeitungsanlagen in Utah eine geschlossene Wertschöpfungskette auf US-Boden zu etablieren. Die jüngsten Finanzdaten für das am 31. Dezember 2025 endende Halbjahr verdeutlichen die intensive Aufbauphase: Trotz eines Nettoverlusts von rund 1,18 Millionen AUD treibt das Management die Exploration des "Wildcat"-Projekts voran. Ziel ist es, nicht nur Wolfram, sondern auch das kritische Beiprodukt Antimon zu fördern, welches aufgrund jüngster Exportbeschränkungen aus Asien massiv an Bedeutung gewonnen hat.

Strategische Gewinnmitnahmen bei der Deutsche Rohstoff AG

Wie werthaltig Wolfram-Assets im aktuellen Marktumfeld sind, demonstrierte kürzlich die Deutsche Rohstoff AG (WKN: A0XYG7 / ISIN: DE000A0XYG76). Die Gesellschaft nutzte das positive Momentum im Sektor für einen bedeutenden Meilenstein und veräußerte einen Großteil ihrer Position am kanadischen Produzenten Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD / ISIN: CA0203981034). Durch den Verkauf von 9,2 Millionen Aktien generierte das Unternehmen einen Liquiditätszufluss von rund 7,3 Millionen CAD und realisierte einen Buchgewinn in Millionenhöhe. Mit einer verbleibenden Kernbeteiligung von knapp 5% bleibt die Deutsche Rohstoff AG jedoch weiterhin im Markt positioniert, während sie die freiwerdenden Mittel zur Stärkung ihres hochprofitablen US-Ölgeschäfts nutzt.

Almonty Industries als operativer Anker im Westen

Während American Tungsten & Antimony die infrastrukturelle Basis in den USA legt, fungiert Almonty Industries weiterhin als das operative Schwergewicht für westliches Wolfram. Mit dem kurz vor der Vollendung stehenden Sangdong-Projekt in Südkorea wird eines der weltweit größten Vorkommen außerhalb Chinas erschlossen. Die Kombination aus etablierten Förderprojekten und neuen, aufstrebenden Explorern schafft ein dynamisches Ökosystem, das darauf abzielt, die geopolitische Abhängigkeit zu reduzieren. Für Anleger bleibt der Sektor aufgrund der strukturellen Unterversorgung und der sicherheitspolitischen Relevanz ein zentrales Thema des Börsenjahres 2026.

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Quelle:

https://www.boerse-express.com/news/articles/deutsche-rohstoff-aktie-wolfram-meilenstein-878633

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/AT4/03076246.pdf

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Lassen Sie sich in den Verteiler für American Tungsten & Antimony Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler American Tungsten & Antimony Ltd" oder "Nebenwerte".

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

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Interessenkonflikte: Mit American Tungsten & Antimony existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der American Tungsten & Antimony. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von American Tungsten & Antimony können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von American Tungsten & Antimony einsehen: https://ataa.com/



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Enthaltene Werte: DE000A0XYG76,AU0000445603,AU0000046021