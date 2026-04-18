Die Deutsche Lufthansa gehört(e) zu den Aktien, die massiv vom Iran-Krieg belastet wurden. Vor allem die hohen Ölpreise und die Sorge vor Versorgungsengpässen bei Kerosin bestimmten das Handelsgeschehen in der Aktie. Zuletzt belasteten darüber hinaus Streiks das Unternehmen bzw. die Aktie. Entsprechend groß war die Erleichterung über die Nachrichten am Freitag.Der Iran öffnete die Straße von Hormus. Diese Maßnahme ist zunächst für die Dauer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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