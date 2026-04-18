Wirelane und der Fitnessstudio-Betreiber FitX geben ihre exklusive Zusammenarbeit beim Aufbau und Betrieb öffentlicher Ladeinfrastruktur an allen angemieteten FitX-Standorten bekannt. Im Rahmen der Kooperation wird Wirelane an über 110 FitX-Studios deutschlandweit 50-kW-Lader aufbauen und betreiben. Erklärtes Ziel der Partnerschaft ist es, FitX-Mitgliedern und der Öffentlichkeit ein "attraktives, zuverlässiges und zukunftssicheres Ladeangebot zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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