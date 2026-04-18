GOLD: Anfällig für Rücksetzer! Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Gold Analyse - Wochenausblick KW 17/2026

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis aktuell zeigt sich nach mehreren starken Wochen erstmals anfälliger für Rücksetzer. Trotz eines erneuten Wochengewinns bleibt der Ausbruch über zentrale Widerstände aus.

Damit ist die Ausgangssituation für die neue Handelswoche klar. Um Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich Gold zwingend von der SMA50 weiter aufwärtsschieben. Je dynamischer diese Aufwärtsbewegung ist, desto belastbarer wäre diese zu interpretieren; desto wahrscheinlicher wäre es, dass das Edelmetall unser erstes übergeordnetes Anlaufziel bei 5.020 US-Dollar anlaufen könnte. Gelingt es diese Bewegung abzubilden, so würde sich das Chartbild erst dann bullisch aufhellen, wenn sich Gold mit einem bestätigten Tagesschluss über der 5.025 US-Dollar-Marke etabliert hat.

? Key Takeaways: Goldpreis - Gold Prognose

?? Goldpreis aktuell: 4.854 USD zum Wochenschluss

4.854 USD zum Wochenschluss ?? Trend: Seitwärts mit leichter Abwärts-Tendenz

Seitwärts mit leichter Abwärts-Tendenz ?? Wichtiger Widerstand: 4.890 - 5.050 USD

4.890 - 5.050 USD ?? Zentrale Unterstützung: 4.820 - 4.650 USD

4.820 - 4.650 USD ?? Bearish-Szenario: Bruch unter SMA20 - Ziel 38,2 - Retracement

Bruch unter SMA20 - Ziel 38,2 - Retracement ?? Bullish-Szenario: Ausbruch über SMA50 - Ziel über 5.000 USD

Ausbruch über SMA50 - Ziel über 5.000 USD ?? Wahrscheinlichkeit: 45 - bullisch vs. 55 - bärisch

?? Kurzfazit: Der Goldpreis steht an einem entscheidenden Punkt - Ausbruch oder Korrektur in den nächsten Handelstagen wahrscheinlich.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 18.04.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.