80 Prozent der Deutschen fordern härtere Strafen, wenn es um sexualisierende Deepfakes und Missbrauch im Netz geht. Bundesjustizministerin Hubig reagiert und bringt jetzt ein neues Gesetz auf den Weg. Digitale Gewalt stellt seit Längerem ein Problem dar. Wie Heise berichtet, hat Bundesjustizministerin Stefanie Hubig jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Täter:innen wirksamer zur Rechenschaft ziehen soll. Gleichzeitig sollen Betroffene mehr Hilfe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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